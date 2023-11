voestalpine – Analysten sehen für Q2 klares Umsatzminus

Für die am Mittwoch anstehenden Zweitquartalszahlen des Geschäftsjahres 2023/24 von voestalpine erwarten Analysten ein Umsatzminus beim oberösterreichischen Stahlkonzern verbunden mit Rückgängen bei den meisten Ergebniskennzahlen. Das geht aus einer Umfrage von Vara Research auf der voestalpine-Homepage hervor.

Laut durchschnittlicher Schätzung der Analysten dürfte der Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel um zwölf Prozent auf 4,084 Mrd. Euro geschrumpft sein. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sollte sich der Gewinn (EBITDA) um 31 Prozent auf 390,8 Mio. Euro verringert haben. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird mit einem Rückgang von fast fünf Prozent auf 196 Mio. Euro gesehen. Unter dem Strich sollte der Nettogewinn im Schnitt der Prognosen jedoch um fast 13 Prozent auf 91,3 Mio. Euro angewachsen sein.

Die Analysten der Erste Group schrieben im Vorfeld der Ergebnisvorlage, dass sie sowohl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum als auch zum Vorquartal schwache Zahlen erwarten. Die Experten verwiesen vor allem auf die gesunkenen Stahlpreise und die engeren Preis-Kosten-Margen. Zudem erwartet die Erste Group, dass das Voest-Management die Prognose für das Gesamtjahres-EBITDA in Richtung auf das untere Ende der bisherigen Spanne von 1,7 bis 1,9 Mrd. Euro kürzen werde.

Die Baader Bank schätzt, dass die zur Veröffentlichung anstehenden Voest-Zahlen kein bedeutender Impulsgeber für den Aktienkurs sein werde. Für das Gesamtjahr kalkulieren sie mit einem EBITDA in Höhe von 1,711 Mrd. Euro, also ebenfalls am südlichen Ende der bisherigen voestalpine-Erwartungen.