voestalpine startet im Herbst mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung für Kids

Die voestalpine wird laut eigenen Angaben als erster Industriebetrieb in Österreich ab September eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung für Kinder bis zwölf Jahre eröffnen. Personal, das im Schichtdienst tätig ist, könne den Nachwuchs auch an Wochenenden und Feiertagen sowie in der Nacht beaufsichtigen lassen.

Vorerst werden acht Plätze in der sogenannten vivo Kinderwelt geschaffen, hieß es in den Unterlagen zur Presseführung am Montag.

Schon mit Eröffnung der neuen Räumlichkeiten des Betriebskindergartens und der Krabbelstube wurden die Plätze von 90 auf 200 aufgestockt. Ab Herbst kommt nun die 24-Stunden-Betreuung hinzu, kündigte CEO Herbert Eibensteiner an.

Das neue Angebot richte sich an Eltern, die beide bei der voestalpine im Schichtbetrieb arbeiten sowie an jene mit erweiterten Dienstzeiten wie bei der Betriebsmedizin oder -Feuerwehr. Eltern können ihren Bedarf entsprechend der Dienstpläne im Voraus anmelden.