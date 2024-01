Von Steyr aus soll an sicheren Lieferketten geforscht werden

War man in der heimischen Wirtschaft über Jahrzehnte großteils an Versorgungssicherheit gewohnt, so brachen die Lieferketten in den vergangenen Jahren immer wieder aus unterschiedlichsten Gründen zusammen. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg oder aktuell die Angriffe im Roten Meer auf Container-Schiffe zeigen nachdrücklich die Verletzlichkeit der Zustellrouten.

Um schon präventiv für neue Krisen alternative Geschäftsmodelle für die heimischen Unternehmen parat zu haben, wurde vor nicht ganz einem Jahr das Lieferketten-Forschungsinstitut Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) gegründet. Seinen Sitz hat das ASCII in Wien, die einzige Außenstelle in Steyr.

Finanziert wird das Institut mit insgesamt 10 Mio. Euro über fünf Jahre vom Wirtschaftsministerium (7,5 Mio. Euro) und dem Land Oberösterreich (2,5 Euro). Getragen wird es von den Gründungsorganisationen Complexity Science Hub (CSH) Vienna, dem Logistikum der FH OÖ, dem oö. Verein Netzwerk Logistik (VNL) und dem Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo).

Grundsätzlich sollen mit datengestützten Analyseinstrumenten Risiken frühzeitig erkannt werden. „Grundlage dafür ist die in Europa einzigartige Bündelung von Wirtschaft, Wissenschaft & Forschung im ASCII“, betont Franz Staberhofer aktueller Präsident des ASCII.

„Durch die Forschungsergebnisse des ASCII sollen drohende Engpässe möglichst frühzeitig erkannt und die Sicherheit und Verlässlichkeit von Lieferketten erhöht werden. Damit soll ein wesentlicher Beitrag für möglichst reibungslose Produktionsprozesse und belastbare Logistiknetzwerke geleistet werden“, so Landesrat Markus Achleitner.

Kritik an Lieferketten-Gesetz

Nicht mit Kritik spart Achleitner am geplanten Lieferketten-Gesetz durch die Europäische Union. Die Intention dahinter sei gut, aber so wie die Vorlage der Richtlinie bisher ausgestalltet ist, würde ein Bürokratiemonster geschaffen. Daher würden vor allem Österreich und Deutschland dagegen intervenieren, so der Landesrat. Auch hier hat sich das ASCII als wissenschaftliche Unterstützung verdient gemacht.

„Zur geplanten EU-Richtlinie zur Lieferketten-Sorgfaltspflicht hat das ASCII wichtige Vorschläge gemacht, um dieses Instrument möglichst kosteneffizient und auch umsetzbar für die Unternehmen zu gestalten und zugleich Rechtsunsicherheiten zu verringern. Die EU-Richtlinie soll größere Unternehmen dazu verpflichten, im Hinblick auf ihre Zulieferer potenziell negative Auswirkungen ihrer Geschäfte auf Menschen und Umwelt zu identifizieren und in der Folge zu beheben. Natürlich ist es keinesfalls akzeptabel, dass Unternehmen etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit profitieren. Aber hier die gesamte Verantwortung alleine den Betrieben aufzubürden ist für diese nicht nur kaum umsetzbar, sondern auch ruinös“, so Achleitner.

Von Christoph Steiner