Vor 25 Jahren ist die Lutz-Werbefamilie Putz im Möbelhaus eingezogen

Eigentlich sollte die 1999 lancierte Werbekampagne des Möbelhändlers XXXLutz mit der Familie Putz ein Jahr dauern — doch geworden sind es mittlerweile 25 Jahre. Damit der Marktführer im heimischen Möbelhandel Österreichs längste durchgehende Werbekampagne kreiert.

Von Anfang an dabei sind Hubert Wolf als Papa „Max“, Cecile Nordegg als Mama „Linda“ und Sohn „Putzi“, Stephan Bauer. Die „Oma“ wurde bis 2010 von Trude Fukar gespielt. Nach ihrem Tod übernahm von 2010 bis 2021 Zdenka Hartmann die Rolle. Aktuell wird die Oma Rolle von Viktoria Brams besetzt. Seit 2009 ist „Ixi“, gespielt von Chiara Pisati, als Putzi Putzs Freundin fixer Bestandteil der Familie.

„Immer wenn wir feiern, ist das auch ein besonderes Gedenken an unsere zwei im hohen und gesegneten Alter leider verstorbenen Omas Trude Fukar und Zdenka Hartmann. Für mich sind sie immer bei uns und wir denken bei jedem Dreh an die Beiden“, so Marketingleiter und Unternehmenssprecher Thomas Saliger.

In den letzten 25 Jahren wurden an 126 Drehtagen, bei 41 Drehs in Wien, Budapest, Prag, Bratislava und Karlsbad über 350 Familie Putz Spots gedreht. Es wirkten mehr als 1.800 Statisten und 500 Schauspieler in Nebenrollen mit. Es wurde 174 Lieder oder Soundeffekte komponiert und über 1.500 Hörfunkspots produziert.

Und: In den 25 Jahren seit dem Einzug der Familie Putz ins Möblehaus hat XXXLutz für die Kampagne zahlreiche Preise von Publikums- und Fachjurys abgeräumt.