VW investiert eine Milliarde Euro in chinesisches Entwicklungszentrum

Vor dem Hintergrund eines harten Wettbewerbs will Volkswagen verstärkt in China investieren.

Der Konzern kündigte am Dienstag am Rande der Shanghaier Automesse an, rund 1 Mrd. Euro in den Aufbau eines Entwicklungs-, Innovations- und Beschaffungszentrums für voll vernetzte Elektroautos in der chinesischen Stadt Hefei zu investieren.

Lesen Sie auch

In der Gesellschaft mit dem Projektnamen „100%TechCo“ sollen die Fahrzeug- und Komponentenentwicklung sowie die Beschaffung gebündelt werden.

Über diese Gesellschaft sollen die Entwicklungszeiten für neue Produkte und Technologien in China um rund 30 Prozent verkürzt werden, teilte der Autohersteller mit.

VW steht auf dem wichtigsten Automarkt der Welt vor allem im schnell wachsenden Segment für Elektroautos unter Druck. Hier liegen chinesische Marken deutlich vor den Deutschen.