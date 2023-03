Wärmepumpen: „Eine gute Planung ist wichtig“

Heizsysteme mit erneuerbaren Energieformen überholten im Vorjahr in Österreich jene mit fossilen Energieträgern und eine große Rolle dabei spielten natürlich Wärmepumpen: Von rund 110.000 neuen Heizungen entfielen allein 50.100 auf Luft/Wasser-Wärmepumpen und weitere 11.000 auf Geräte, die Brauchwasser nutzen.

Mancherorts regt sich aber auch Widerstand gegen Wärmepumpen, vor allem aufgrund des Geräuschpegels. Weil, wie einige Leseranfragen zeigen, nicht alle Geräte wie versprochen „so leise wie ein Kühlschrank“ laufen.

So sind Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden

Das weiß auch der Interessensverband Wärmepumpe Austria: „Die Angst ist da, es gibt einige, wenige Beschwerden. Deshalb ist eine gute Planung wichtig“, betonte Präsident Richard Freimüller im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Seine Tipps, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden: „Je größer die Wärmepumpe, desto besser. Denn die Luftmenge, die angesaugt werden muss, ist immer dieselbe“, so Freimüller. Und dann ist natürlich der Aufstellungsort ein wichtiger Faktor: „Die Wärmepumpe sollte natürlich nicht vor einem Schlafzimmerfenster stehen“, erklärt Freimüller.

Und es gebe auch „Standorte im dicht besiedelten Gebiet, wo eine Wärmepumpe nicht geht“, so Freimüller. Doch in so einem Fall sind ja durchaus (erneuerbare) Alternativen vorhanden.

Von Roland Korntner