„Wahlmöglichkeit bei Bargeld und auch Bankfilialen muss bleiben“

Die Diskussion um eine mögliche Abschaffung des Bargelds sowie die Ausdünnung des Filialnetzes von Banken beschäftigt quer durch die Bevölkerung, aber vor allem auch Senioren. Deshalb hat sich nun auch der OÖ Seniorenbund bei einem Expertenforum mit Vertretern aller fünf oö. Regionalbanken dieses Themas angenommen.

Danach zog Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer ein eindeutiges Fazit: „Die Wahlfreiheit bei Bargeld muss bleiben“, stellte er klar.

Nicht zuletzt unterstrich diese Forderung eine beauftragte Umfrage des Imas-Instituts. Demnach gibt rund ein Fünftel der Befragten an, weder Bankomat- noch Kreditkarte zu haben. Wären also bei reiner digitalen Zahlungsmöglichkeit von Einlaufsmöglichkeiten abgeschnitten. Darüber hinaus drängte Pühringer die Kreditinstitute, die Sparzinsen auf ein ansprechendes Niveau zu heben. „Sparen muss sinnvoll bleiben“, betonte er, dass der Unterschied zwischen Inflation und den gewährten Zinsen vor allem in den vergangenen Monaten zu groß war.

„Menschen brauchen Sicherheit, dass das, was sie sich über Jahrzehnte erarbeitet haben, sicher bleibt“, betonte der Seniorenbund-Obmann.

Ansprechpartner wichtig

Dazu warnte er auch vor flächendeckenden Filialschließungen. „Für die meisten Seniorinnen und Senioren ist es wichtig, dass es in ihrer Lebensumgebung ein ausreichendes Service (Bankfilialen, Bankomaten) gibt. Banken sind Teil der Nahversorgung und für viele ältere Menschen nach wie vor eine wichtige Anlaufstelle für Geldgeschäfte, besonders für jene, die sich mit der Umstellung auf digitale Angebote nicht so leichttun. Viele schätzen hier die Unterstützung der Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter“, so Pühringer und Seniorenbund-Landesgeschäftsführer Franz Ebner.

„Wir sind vorsichtig bei Filialschließungen, wir stehen für sowohl als auch. Also digitales Angebot und Betreuung vor Ort“, versicherten die Vertreter der Regionalbanken – namentlich Raiffeisenlandesbank OÖ, Sparkasse OÖ, Hypo OÖ, Oberbank und VKB – unisono.