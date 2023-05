„Wahnsinn, wie sich Unternehmen entwickelt hat“

Bald werden es zwei Jahre, dass die Firma Felbermayr ihre neue Zentrale in Wels-Oberthan bezogen hat (Juni 2021) – wie wichtig war dieser Neubau für das Unternehmen, welchen Schub hat der dem Unternehmen verliehen?

Es war ein echter Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Wir sind froh, dass wir diese Lösung erreicht haben, denn es hat ja sehr lange gedauert. Wir waren 15 Jahre auf Grundstückssuche, aber das ist jetzt ein sehr guter Standort.

Es war uns wichtig, dass wir in Wels bleiben, dass wir uns zu unseren Wurzeln bekennen und dass wir für unsere Mitarbeiter ein gutes Umfeld schaffen. Am alten Standort (im Industriegebiet/Anm.) hat die Verlinkung gelitten, weil wir drei Büroeinheiten hatten. Dieser Standort hat der gesamten Mannschaft einen riesigen Schub gegeben.

Wie ist das Unternehmen durch Corona gekommen?

Die Auswirkungen waren geringer als befürchtet, der Umsatzrückgang betrug fünf bis sieben Prozent.

Der Bau des neuen Standortes fiel ja auch in die Corona-Zeit, gab es da negative Auswirkungen?

Nur peripher, der Bau ist rund drei Wochen gestanden, aber sonst ist alles gut gelaufen. Wir haben das Objekt ja in eindreiviertel Jahren errichtet, was ein sehr sportlicher Zeitplan war. aber es haben wirklich alle an einem Strang gezogen.

Felbermayr Holding ist nach wie vor ein Familienunternehmen – aber war es je ein Thema, an die Börse zu gehen?

Nein, das war nie ein Thema und ich gehe davon aus, dass das noch lange so bleibt.

Im Rückspiegel, weil’s ja auch noch nicht so lang her ist: Der 80. Geburtstag der Firma Felbermayr, was bedeutet der ihnen persönlich?

Wir haben die Eröffnung und das Jubiläum zusammen gelegt zu einer großen Feier (im Oktober 2022/Anm.) mit den Mitarbeitern, denen mein großer Dank gilt. In so einem Moment setzt man sich natürlich mit der Geschichte auseinander und es ist ein Wahnsinn, was alles passiert ist, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Es ist auch für mich beeindruckend, was wir aufbauen konnten, was weitergegangen ist.

Was auffällt, ist die unglaubliche Vielseitigkeit: Vom Mitwirken am Stadionbau in Linz über das Aufstellen von Windrädern in Deutschland, von Spezialtransporten (wie Windrädern oder riesigen Biertanks) über Brückenbau und Straßenbau – ich nehme an, diese breite Aufstellung hilft in schwierigen Zeiten?

Genau. Diese Vielseitigkeit ist ein großer Vorteil, um durch schwierige Phasen zu kommen. Es ist aber natürlich andererseits auch eine große Herausforderung, alle Geschäftsfelder entsprechend zu betreuen. Manche Tochterunternehmen sind ja in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.

Der Jahresumsatz betrug im Vorjahr laut Bericht rund 700 Millionen Euro nach 552 im Jahr 2021?

Ja, 2022 war ein sehr, sehr gutes Jahr, wir sind deutlich gewachsen um rund 25 Prozent und damit sehr zufrieden, auch wenn einen Teil natürlich die Inflation ausmacht und auffrisst.

Wie ist dieses Wachstum zu Stande gekommen?

Organisches Wachstum, Akquisitionen und sehr gute Projekte.

Ist nach der Übernahme der Vorarlberger Dorn Lift (Umsatz 15 Millionen), die mittlerweile auch von der Wettbewerbsbehörde genehmigt ist, an weitere Expansion/Zukäufe gedacht?

Das ist in so einer Unternehmensgröße, die wir erreicht haben, natürlich immer ein Thema. Aber es gibt derzeit sonst keine strategischen Überlegungen.

Wir beurteilen sie aktuell die Stimmungslage in der heimischen Wirtschaft?

Wir waren immer optimistisch eingestellt und haben unser Investitionsvolumen, etwa in Fuhrpark oder Gebäude, nicht zurückgefahren und sind froh, dass es eine generelle Trendwende gegeben hat, dass keine Negativspirale eingetreten ist. Unternehmen, Politik und Medien denken zum Glück wieder positiver.

Was war die größte Herausforderung anno 2022?

Für uns eindeutig der Dieselpreis. Dazu natürlich der hohe Lohn- und Gehaltsabschluss, der aber absolut notwendig war.

Und die Lieferkettenproblematik?

Auch. Einen dramatischen Impakt gab es bei LKW. Da wurden wir vor das Problem gestellt, dass etliche Fahrzeuge gar nicht geliefert wurden, was die ganzen Fuhrparkplanungen der nächsten Jahre über den Haufen geworfen hat.

Der Arbeitskräftemangel ist omnipräsent, wie geht es ihnen damit?

Der Peak war im letzten Herbst erreicht, jetzt ist eine leichte Entspannung eingetreten, aber das Thema Arbeitskräfte bleibt eine große Herausforderung. Wir setzten auf ein gutes Umfeld, Assets wie Kinderbetreuung und Mundpropaganda.

Die E-Mobilität ist für den Schwerverkehr ja noch keine echte Alternative, wie lautet ihre Strategie?

Die Philosophie der drei Verkehrswege wollen wir weiter forcieren, um die Straßen zu entlasten. Der Zukauf des Hafenterminals in Linz (1996/Anm.) war strategisch einer der wichtigsten in unserer Geschichte.

Mit Horst Felbermayr, Geschäftsführer der Felbermayr Holding, sprach Roland Korntner