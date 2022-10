Warten auf Arbeitgeber-Angebot bei Metaller-KV

Bei der zweiten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen der Metalltechnischen Industrie (FMTI) für ihre rund 130.000 Beschäftigten steht weiterhin das Angebot der Arbeitgeber für die Einkommenserhöhung 2023 aus. Auf dem Tisch liegt die Forderung der Gewerkschaften nach 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt, bei einer Nichteinigung haben sie Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie angekündigt. Das würde stundenweise Unterbrechungen der Arbeit an einem Tag bedeuten.

Die Arbeitgeber betonen, dass durch die Entlastungspakete der Bundesregierung der von den Gewerkschaften PRO-GE und GPA bereits eingeforderte Teuerungsausgleich ohnehin großteils stattfinde. Außerdem würden sie sich lieber Einmalzahlungen statt deutliche Prozenterhöhungen bei den Kollektivverträgen (KV) auszahlen. Die Arbeitgeber lehnen dies tendenziell ab. Verhandlungsmasse sind auch noch die sogenannten Rahmenbedingungen des KV – also von der Arbeitszeitflexibilisierung (von den Arbeitgebern gewünscht) bis zur sechsten Urlaubswoche, die seit langem von den Beschäftigtenvertretern gewünscht wird.

Lesen Sie auch

Für den WIFO-Ökonom Benjamin Bittschi ist es nicht ganz nachvollziehbar, dass die Arbeitgeber hier Maßnahmen der Regierung mit der Lohnrunde der Sozialpartner (Arbeitnehmer und Arbeitgeber) verknüpfen, wie er heute im „Ö1-Morgenjournal“ sagte. „Salopp ausgedrückt: Der Staat hat nichts zu verschenken. Die Antiteuerungsmaßnahmen basieren auf Steuereinnahmen oder Schulden. Einen Teil dieser Maßnahmen würden sich die Beschäftigten somit selbst bezahlen. Abgesehen davon würden diese Pakete zum Teil auch den Unternehmen zugutekommen“, meinte er.

Die Arbeitnehmer sind derzeit eher bemüht, die Verhandlungen rasch abzuschließen, da die Wirtschaftsaussichten nicht besser werden, so Bittschi. Die Arbeitgeberseite wiederum dürfte seiner Meinung nach mehr Zeit haben. Schließlich könnten dann schlechtere Wirtschaftszahlen ins Treffen geführt werden.

Die Industriellenvereinigung (IV) hat heute im Vorfeld der zweiten KV-Runde ihren Wunsch nach einer steuerlichen Entlastung für Menschen, die mehr arbeiten wollen, bekundet. So sollen für Arbeitnehmer die ersten 20 Überstunden steuerfrei sein, sagten IV-Präsident Georg Knill und IV-Oberösterreich-Präsident Stefan Pierer am Montag in Wien.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Sollte es heute, wie erwartet, keine Einigung geben, verhandeln die Arbeitgeber vom Fachverband der Metalltechnischen Industrie (FMTI) und den Gewerkschaften PRO-GE und GPA in einer Woche, am Montag, dem 24. Oktober, weiter.

Und so endeten die KV-Verhandlungen der Metalltechnischen Industrie vor einem Jahr: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekamen drei Prozent mehr Lohn und Gehalt auf ihren Kollektivvertrag, die IST-Löhne (als die Realeinkommen über dem KV) stiegen um 3,55 Prozent brutto. Der Mindestlohn legte auf 2.089,87 Euro brutto zu. Bei den Lehrlingen gab es ein Plus von bis zu 6,74 Prozent, bei den Zulagen von 3,55 Prozent. Die Aufwandsentschädigung wurde um 2,5 Prozent erhöht.

Zur Einordnung: Die Arbeitnehmer waren mit einer Forderung von plus 4,5 Prozent in die Verhandlungen gegangen, die Arbeitgeber boten ursprünglich 2,2 Prozent mehr Lohn und Gehalt brutto. Die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate – traditionell die Verhandlungsbasis neben dem Produktivitätszuwachs – lag bei 1,89 Prozent. Heuer liegt sie bei 6,3 Prozent.

Die Metalltechnische Industrie mit ihren 1.200 Unternehmen aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau, Metallwaren und Gießerei besteht nach Eigenangaben zu mehr als 85 Prozent aus Familienbetrieben und ist für ein Viertel aller österreichischen Exporte verantwortlich.