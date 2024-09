Wasserstoff: Experten treffen einander bei Convention in Linz

Für die zügige Umsetzung der energieintensiven Produktion braucht es die Zusammenarbeit von Verwaltung, Produktionsunternehmen, Energieversorgern, Forschungseinrichtungen und anderen Akteuren auf nationaler und internationaler Ebene. Aus diesem Grund wird die im letzten Jahr vom Land Oberösterreich, der Stadt Linz, von Linz AG und Verbund gestartete Initiative 2024 ausgebaut.

Bei der H2 Convention treffen einander eine Vielzahl relevanter Entscheidungsträger und Experten wieder in der Linzer Tabakfabrik, um sich mit den Herausforderungen und Chancen entlang der gesamten H2-Wertschöpfungskette zu befassen.

Lesen Sie auch

Bei der H2 Convention werden dabei mehrere Leuchtturmprojekte in Oberösterreich beleuchtet. Einerseits die erste Wasserstoffleitung zwischen Sattledt und Linz. Darüber hinaus auch ein Projekt zum Thema Wasserstoff-Speicher und -Elektrolyse. Hierbei geht es um Wasserstoff-Speicherung in ausgeförderten Erdgaslagerstätten, angebunden an das Startnetz mit eigener Erzeugung.

Weiters auf der Agenda ist der H2-Park. Dies ist eine Elektrolyseanlage inklusive größtmöglicher Nutzung von Synergieeffekten. So könne man beispielsweise Überschuss-Strom in Wasserstoff umwandeln, um Energie speicherbar zu machen. Die Abwärme der Elektrolyse wird dabei für Fernwärme genützt, der Sauerstoff kommt in der Industrie oder Abwasserreinigung zum Einsatz.

Weiters im Fokus auf der Expertentagung ist Hy4Smelt: Dies ist eine Demonstrationsanlage für kohlenstoffneutrale Stahlproduktion mit Wasserstoff in Linz.

Und letztendlich wird auf der Convention auch das Projekt Green Ammonia Linz erörtert. Hierbei handelt es sich um eine Elektrolyseanlage sowie die Nutzung des erzeugten grünen Wasserstoffs in der chemischen Industrie in Linz.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner: „Oberösterreich treibt mit seiner Wasserstoff-Offensive 2030 die Transformation des Energiesystems am Standort voran. Gerade für unser Bundesland mit seiner CO₂-intensiven Industrie ist Wasserstoff ein entscheidender Schlüsselfaktor, um den Standort noch zukunftsfitter auszurichten. Daher hat Oberösterreich auch gemeinsam mit der Steiermark und Kärnten ein gemeinsames Wasserstoff Valley der drei Industrie-Bundesländer initiiert. Dieses hat sich erfreulicherweise EU-weit gegen zahlreiche Bewerber durchgesetzt.“

Die EU habe nun Verhandlungen über eine Startförderung von 20 Millionen Euro gestartet. Diese Startförderung soll ab Anfang 2025 die Umsetzung von Investitionen in Höhe von 578 Millionen Euro in die regionale Produktion und Nutzung von grünem Wasserstoff für eine nachhaltigere Industrie ermöglichen. Bis 2028 sollen in diesem Wasserstoff Valley 17 Projekte in 48 Unternehmen umgesetzt werden.

Auch die Stadt Linz will das Potenzial von Wasserstoff nutzen und die Stadt zu einem internationalen Wasserstoffzentrum entwickeln. „Die Zusammenarbeit zwischen Forschung, Industrie, Politik, Verwaltung sowie den Linzerinnen und Linzern ist ein Schlüssel, um die klimaneutrale Industriestadt 2040 Wirklichkeit werden zu lassen. Dabei spielen erneuerbare Energien und der Ausbau der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette eine zentrale Rolle. Die H2 Convention ist das Forum, um dabei kollaborativ und erfolgreich in die Zukunft zu gehen“, so Stadtrat Dietmar Prammer.

Gemeinsam mit dem Land Oberösterreich und der Stadt Linz treiben auch Linz AG und Verbund den Wasserstoff-Ausbau mit der H2 Convention heuer weiter voran.

Erich Haider, Generaldirektor der Linz AG: „Als regionaler Energieversorger ist es unser Auftrag, für eine sichere und leistbare Versorgung unserer Kund*innen mit Strom und Wärme zu sorgen. Dabei gewinnt Wasserstoff als sauberer Energieträger sowie effizientes Speichermedium zunehmend an Bedeutung.“

Und Franz Helm, Geschäftsführer der Verbund Green Hydrogen GmbH, erklärt: „Als Dekarbonisierungspartner der Industrie geht es uns einerseits darum, die regionalen Wirtschaftsunternehmen als potenzielle Wasserstoff-Abnehmer verstärkt anzusprechen, aber auch über die Grenzen hinweg Anknüpfungspunkte zu internationalen Netzen, vor allem in Richtung Deutschland, herauszuarbeiten. Lokale Projekte allein werden nicht ausreichen, die große Nachfrage nach grünem Wasserstoff abzudecken, daher ist der Aufbau von Importmöglichkeiten und die Anbindung an ein internationales Versorgungsnetz so wichtig.“

Für die Konzeption und Umsetzung der H2 Convention zeichnet das Innovation in Politics Institute verantwortlich. Das internationale Unternehmen mit Sitz in Wien und Berlin sowie Vertretungen in 18 europäischen Ländern identifiziert, entwickelt und implementiert Innovationen in Politik und Gesellschaft, um die Demokratie in Europa zu stärken.

Weitere Partner der H2 Convention, die ebenfalls ihre aktuellen Projekte und Pläne vorstellen, sind (in alphabetischer Reihenfolge): AGGM, Bosch AG, Energie AG, LAT Nitrogen, Linde Gas, RAG Austria AG und Siemens Energy.