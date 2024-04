Weberzeile zählte im Vorjahr mehr als drei Millionen Besucher

Umsatz in Ried auf mehr als 80 Mio. Euro gestiegen – Auch Varena in Vöcklabruck konnte sich steigern

Wenig von einem Rückgang der Konsumfreude in der Bevölkerung merkte man im Vorjahr in den Einakufszentren in Ried, Wels und Vöcklabruck.

„Sowohl die Besucher:innenfrequenz mit plus 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr als auch die Umsätze mit einem Plus von über 5 Prozent gegenüber 2022 zeichnen eine deutliche Kurve nach oben. Damit konnte das bislang beste Jahr 2022 des Rieder Shopping-Centers seit der Eröffnung im Jahr 2015 nochmals übertroffen werden“, heißt es bei der Weberzeile in Ried. Mehr als drei Millionen Besucher frequentierten die Weberzeile im Vorjahr.

Lesen Sie auch

Wenig zu meckern gibt es auch in Vöcklabruck. „Mit einem Plus von 4,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei der Besucherfrequenz, einer Steigerung um 5,2 Prozent beim Umsatz und zahlreichen Highlights lässt sich eine positive Bilanz für das Jahr 2023 ziehen“, heißt von Seiten der Varena, dem dortigen Einkaufszentrum. Auch hier zählte man mehr als drei Millionen Besucher, der Umsatz stieg auf mehr als 127 Millionen Euro.

Eine positive Entwicklung vermeldet man auch beim Max.Center in Wels. 2,8 Millionen Menschen frequentierten das Einkaufszentrum im Jahr 2023 – eine Steigerung um 2,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. 115 Mio. Euro Umsatz bedeuten ein Plus von 4,3 Prozent im Jahresvergleich.