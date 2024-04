Wechsel im Vorstand bei Innviertler FACC

Zu einem Wechsel kommt es im Vorstand des Innviertler Luftfahrtzulieferers FACC. Der erfahrene Manager Tongyu Xu wird mit 15. Mai neuer Chief Sustainability Officer, wird sich also vor allem um den Bereich Nachhaltigkeit kümmern.

Herr Xu ersetzt in dieser Position Herrn Pang, dessen Vorstandsvertrag mit 14. Mai 2024 planmäßig endet.

„Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Luftfahrtbranche ist Herr Xu eine herausragende Ergänzung für das Führungsteam der FACC. Tongyu Xu bringt eine breite Palette an Erfahrungen und Fachkenntnissen mit, darunter umfangreiches Wissen in den Bereichen Supply Chain Management, Lean-Transformation, operative Verbesserung und Kundenmanagement“, betont das Unternehmen in einer Aussendung.

„Seine globale Erfahrung und sein tiefes Verständnis der Luftfahrtindustrie werden dazu beitragen, die Ziele der FACC AG als führender Anbieter innovativer Lösungen für die Luftfahrtindustrie umzusetzen“, so FACC-CEO Robert Machtlinger weiter.