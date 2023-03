„Weg mit der Online-Lotterie“ – Forderung nach Förderumstellung

150.000 Anträge hat es im Vorjahr gegeben, 90.000 davon wurden jedoch abgelehnt. Deshalb nutzt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner am Freitag die Eröffnung der Webuild Energiesparmesse in Wels, um seine Forderung nach einer Änderung der Förderrichtlinien für Photovoltaik zu untermauern.

„Es braucht ein klares Signal: Weg mit der Online-Lotterie“, so die unmissverständliche Aufforderung an Umweltministerin Leonore Gewessler.

Sein Vorschlag, den auch alle Landes-Energiereferenten über die Parteigrenzen hinweg unterstützen: „Der Bund muss das Fördersystem für PV-Anlagen bis 20 kW so umstellen, dass die Förderung kontinuierlich beantragt werden kann.“

Denn: „Die Leute machen bei der Transformation mit, dürfen dann aber nicht enttäuscht werden, dass sie keine Förderung bekommen“, so Achleitner.

„Kein Land in der EU ist so weit wie Österreich“

Die vom Bund eben beschlossene UVP-Novelle sei hingegen „gut gelungen“, lobte er. Am Freitag, dem weltweit zwölften Protesttag von Fridays for Future hielt Achleitner aber auch fest: „Kein Staat in der EU ist bei den erneuerbaren Energien so weit wie Österreich.“

Zugleich räumte er aber auch ein: „Ist das genug? Nein. Es ist noch ein riesiger Weg vor uns.“ Das schon Erreichte will er sich aber nicht schlecht reden lassen: „OÖ ist mit einem Anteil von 80 Prozent ein Land der Erneuerbaren. Wir sind in Österreich die Nummer eins bei Wasser, Solarenergie, Biomasse, Geothermie und E-Mobilität und die Nummer 4 bei Wind.“ Aber es gehe noch mehr: „Wir bekennen uns zum weiteren Ausbau.“

Von Roland Korntner