Wels lädt von 9. bis 14. September wieder zur ShoppingWeek

Schulterschluss aller Akteure, um den ortsfesten Handel zu stärken - ShoppingNight am 13. September

Pünktlich zum Schulbeginn startet von Montag, 9. bis Samstag, 14. September die Welser Shopping Week. Jeweils von Montag bis Freitag, von 10 bis 18 Uhr, heißt es in der Welser Innenstadt „Spenden & Gewinnen“.

Unter dem Motto „Schenke deiner Kleidung ein zweites Leben!“ veranstaltet die Wels Marketing & Touristik in Kooperation mit Texaid eine Mode-Recyclingaktion.

Dieses XXXL ShoppingWeek-Format gibt es zum mittlerweile dritten Mal. Bei diesem schließen sich alle großen stationären Handelspartner, wie die Welser Kaufmannschaft, die Welser Kaufleute, die Einkaufszentren MAX.CENTER und ShoppingCity Wels zu einer Allianz zusammen, um den ortsfesten Handel zu stärken.

Neben „Shoppen, Spenden und Gewinnen“ spiele der Wohlfühlfaktor eine zentrale Rolle für ein gelungenes Einkaufserlebnis. So verwandelt sich die Welser Innenstadt in einen roten Laufsteg. Ausgerollt wird das mehr als 1.000 Laufmeter lange VIP-Einkaufserlebnis wieder von der Wels Marketing & Touristik GmbH in Kooperation mit XXXLutz.

Am Freitag, den 13. September, erreicht die ShoppingWeek mit der ShoppingNight laut den Organisatoren ihren Höhepunkt. An diesem Tag können Besucher bis 20 Uhr (in einigen Geschäften der Innenstadt bis 22 Uhr) einkaufen und das Ambiente mit Livemusik-Hotspots, Snacks und Drinks genießen.

Bürgermeister Andreas Rabl: „Mit den vielen hochwertigen Geschäften in der Innenstadt und den Stadtteilen sowie den Einkaufszentren ist Wels der perfekte Boden für das Format der ‚ShoppingWeek‘. Der große Erfolg der bisherigen Einkaufsaktionen gibt uns dabei Recht. Vielen Dank an alle Beteiligten, die damit den lokalen Handel – insbesondere im Konkurrenzkampf gegen die internationalen Onlinehändler – stärken.“