Welser Bäckerei-Unternehmer Josef Resch gestorben

Der langjährige Inhaber des oberösterreichischen Backwarenerzeugers Resch&Frisch mit Sitz in Wels, Josef Resch, ist in der Nacht auf Donnerstag nach langer Krankheit gestorben.

Der Bäckerei-Unternehmer hatte 2019 den Familienbetrieb an seinen Sohn Georg übergeben. Dieser würdigte in einer Aussendung seinen Vater „als wahren Pionier in der gesamten österreichischen Brotbranche“. Josef Resch wurde 69 Jahre alt.

Lesen Sie auch

Vor 50 Jahren begann er nach Absolvierung einer kaufmännischen und technischen Ausbildung seine Tätigkeit in der familieneigenen Bäckerei. Heute steht der Backwarenerzeuger mit 1.500 Beschäftigten auf drei Standbeinen – den Filialen, „Back’s Zuhause“-Produkten sowie „Gastronomie und Hotellerie“.

Resch&Frisch hat laut eigenen Angaben in Oberösterreich 21 und in Salzburg neun Filialen. 135.000 Haushalte in Österreich und dem süddeutschen Raum werden monatlich mit Backwaren versorgt. Den Großteil des Geschäfts macht das Unternehmen mit der Belieferung von 2.500 Gastronomiekunden in Österreich, Deutschland und Italien. 2022 betrug der Gesamtumsatz 134,8 Mio. Euro.