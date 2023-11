Welser Weihnachtswelt mit vielen Neuerungen

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die vor 15 Jahren viel kleiner begonnen hat: Heute ist die Welser Weihnachtswelt, die heuer von 17. November bis 24. Dezember, ihre Pforten öffnet, ein absoluter Publikumsmagnet und damit Frequenzbringer für Handel und Gastro in der Innenstadt.

„Wir wollen ein außergewöhnliches Erlebnis schaffen“, betont Bürgermeister Andreas Rabl. Das gelingt eindrucksvoll, im Vorjahr wurden in der Weihnachtszeit in der Innenstadt 100 Millionen Euro umgesetzt und ein Million Besucher in den Fußgängerzonen gezählt: Diese Marke wolle man heuer, trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage, zumindest wieder erreichen. „Es gibt auch konsumfreie Zonen“, verweist Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer auf den Pollheimerpark.

Der ist heuer wieder in die Aktivitäten eingebunden und in dessen Beleuchtung wurden 100.000 Euro investiert. So wartet dieser unter anderem mit einem 20 Meter langen, begehbaren Lichtertunnel („Ein Eyecatcher und gutes Fotomotiv“, so Rabl) auf.

„Der Weihnachtsmarkt ist eine echte Lokomotive und wir sind stolz, dass wir wieder viele neue Themen gefunden haben“, so der Chef der Welser Marketing und Tourismus GmbH Peter Jungreithmair.

So wird etwa ganz stark auf das Thema Instagram in Form einer „Instareise durch die Weihnachtswelt“ gesetzt. Da werden nicht nur 750.000 LED-Lichtpunkte und viele Kinderaugen strahlen.

Von Roland Korntner