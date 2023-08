Welthandel schwächt sich weiter ab

Der Welthandel schwächt sich laut dem deutschen Institut für Weltwirtschaft (IfW) weiter ab. Ursache dürften weltweit eingetrübte Konjunkturaussichten sein, so das Kieler Institut. „Die konjunkturelle Eintrübung hat Europa fest im Griff, in den wirtschaftlich stärksten Ländern Deutschland und Frankreich war die Stimmung in den Unternehmen in den letzten zehn Jahren nur im Pandemiejahr 2020 noch schlechter“, so IfW-Ökonom Vincent Stamer. Das mache sich jetzt auch in den Handelszahlen bemerkbar.

Deutschland schwächelt

Das Kieler Barometer für den Welthandel im Juli zeigt im Vergleich ein deutliches Minus von 1,6 Prozent (preis- und saisonbereinigt). Für Deutschland liegen die Werte Exporte (minus 0,4 Prozent) und Importe (minus 1,2 Prozent) im roten Bereich. Gleiches gilt für die EU-Exporte (minus 1,6 Prozent) und Importe (minus 1,5 Prozent). Ins Bild der schwachen Handelszahlen im Juli passe laut IfW die leicht rückläufige Aktivität auf den Weltmeeren. Die Menge an verschifften Standardcontainern sank auf rund 13,7 Mio. – minus vier Prozent zum Allzeithoch im Frühjahr 2022. Auch der neueste Konjunkturbarometer der Beratungsfirma Sentix für den Euroraum konnte die Stimmung nicht bessern: Er stieg zwar im August um 3,6 Zähler auf minus 18,9 Punkte, was aber laut Sentix nur bedeute, dass die Geschwindigkeit der Verschlechterung etwas nachlässt.