Weltweite IT-Probleme – Microsoft: Drittanbieter hat Ausfälle verursacht

Berliner Flughafen stellt Flugbetrieb vorübergehend ein - Störungen auch am Airport Wien/Schwechat

Der US-Technologieriese Microsoft geht davon aus, dass die weltweiten Computer-Störungen bald behoben werden können.

„Wir sind uns eines Problems bewusst, das Windows-Geräte aufgrund eines Updates von einer Softwareplattform eines Drittanbieters betrifft“, sagte ein Microsoft-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Wir gehen davon aus, dass eine Lösung in Kürze gefunden wird.“

Die Computerprobleme hatten weltweit zu weitreichenden Störungen vor allem im Flugverkehr geführt. An zahlreichen Flughäfen gab es Probleme, aber auch Verwaltungen meldeten Schwierigkeiten.

In Deutschland musste der Flughafen Berlin zeitweise den Betrieb weitgehend einstellen. Auch in anderen Ländern wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört.

Um welchen Dienstleister es sich dabei handelt, sagte der Sprecher nicht. Medienberichten zufolge wurde als Auslöser ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike vermutet.

Unter anderem führte ein Energieunternehmen in Australien die Probleme darauf zurück. Crowdstrike sprach in einer Mitteilung an die Kunden von Problemen, wie die Technologie-Website „The Verge“ schrieb. Der Fehler bei Crowdstrike habe wiederum Software von Microsoft gestört, berichteten Medien wie der Finanzdienst Bloomberg. Der Software-Riese meldete zuvor Probleme mit seinem Cloud-Service 365.