Weniger Tourismus-Investitionen

Im Tourismus wird heuer wesentlich weniger investiert als während der Corona-Pandemie. „Wir sehen derzeit ein verhaltenes Investitionsverhalten in der Branche, die Leute stehen auf der Bremse, aber das, was investiert wird, hat ‘einen hohen Match’ mit Nachhaltigkeit“, berichtete der Geschäftsführer der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (OeHT), Matthias Matzer, am Donnerstag.

Dafür hatten sich die Betriebe während der Lockdowns für Umbauten und Verbesserungen intensiv Zeit genommen. „Die Schließungszeiten sind extrem genutzt worden, das heißt, der große Schub ist vorbei“, so Matzer. Nach Corona sei das Hochzinsthema dazugekommen, erklärte Matzer.

Die Tourismusbranche sei traditionell fremdkapitallastig. 2021 habe die OeHT 760 Fälle verzeichnet, 2022 seien es nur noch 484 gewesen und 2023 könnten es eventuell knapp über dem Wert von 2022 sein.

Das Volumen, das die Bank 2022 hebeln konnte, schätzt Matzer auf 600 Mio. Euro — mit 230 Mio. Euro Haftungsrahmen bei der OeHT. Diese macht immer nur einen Teil der Finanzierungen, der Rest läuft über die klassischen Banken.

„Die Investitionen, die jetzt angedacht werden, gehen aufgrund der hohen Energiekosten in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit und ich nehme an, das wird sich in den nächsten Jahren verstärken“, sagte Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP).

Der Zinssatz, den die Touristiker bei der OeHT bekommen, ist Matzer zufolge mit einem 2-prozentigen Zinszuschuss, der über das Wirtschaftsministerium kommt, gestützt. Der OeHT-Zins ergebe sich aus dem 3-Monats-Euribor plus 2,05 Prozent minus der erwähnten 2 Prozent. Die Kunden hätten meist „einen relativ guten Mix“ aus fixen und variablen Zinsen.