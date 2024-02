Wichtig für den Standort: Arzneimittel „Made in Austria“

Mit Stand Ende Jänner waren circa 590 Arzneimittel nicht oder nur eingeschränkt lieferbar. Unterschieden werden muss aber immer zwischen einem Liefer- und einem Versorgungsengpass.

„Letzteres sehen wir derzeit nicht, da so gut wie immer Ersatzprodukte verfügbar sind. Für die Spitzenabdeckung steht seit Herbst 23 auch ein Wirkstofflager des Großhandels zur Verfügung aus denen in der Apotheke Medikamente hergestellt werden können. Ebenso ist eine Bevorratungsverpflichtung für über 700 Arzneimittel für die Industrie im Werden. Am nachhaltigsten wäre es jedoch, die Preise bei den Medikamenten speziell unterhalb der Rezeptgebühr an die Inflation anzupassen, damit sie von den Unternehmen auch weiterhin am Markt gehalten werden können“, sagt Roland Huemer, CEO des Welser Pharmaunternehmens Richter Pharma.

Forschung und Innovation müssen attraktiv sein

Darüber hinaus müsse man wissen: Aufgrund des hohen Preisdrucks werden heute bis zu 70 Prozent aller Wirkstoffe in Asien produziert. Derzeit ist in aller Munde, dass die Pharmaproduktionen wieder zurück nach Europa und auch nach Österreich zurückgeholt werden müsse.

„Ein wichtiger Gedanke in die richtige Richtung. Vorweg müssen wir jedoch sicherstellen, dass wir die verbleibenden Produktionen halten können. Europa und Österreich wird nur ein bevorzugter Standort sein, wenn Forschung und Innovation wieder attraktiv ist“, sagt Huemer. Neben den reinen Kosten sei es noch viel wichtiger den Nutzen von Arzneimitteln zu sehen und in den Vordergrund zu rücken. „Und ja: Wir brauchen wieder mehr Arzneimittel ‚Made in Austria‘ oder wenigstens ‚Made with Austria‘“, wie Huemer gegenüber dem VOLKSLBATT sagt.

Was wäre daher zu tun, um die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen beziehungsweise europäischen Arzneimittelhersteller zu verbessern? Österreich als Exportland leide im europäischen Vergleich natürlich vor allem unter der hohen Inflation und den zuletzt hohen Steigerungen bei den Lohnstückkosten.

„Zudem konkurrieren wir bei den Rahmenbedingungen für den Produktionsstandort von Arzneimitteln in der EU mit USA und China und müssen daher Anreize setzen. Es herrscht ein globaler Wettbewerb und hier kann man mit politischen Rahmenbedingungen punkten oder eben auch nicht. Wir brauchen hier eine Willkommenskultur für Betriebsansiedlungen“, so Huemer.

Bei den allgemeinen Rahmenbedingungen, wie sie derzeit in Österreich vorherrschen erwartet Huemer „durchaus ein herausforderndes Jahr“. „Wir haben allerdings unseren strategischen Weg vor Augen und werden unseren Versorgungsauftrag für Mensch und Tier konsequent weiterverfolgen“, sagt der Manager.

Verantwortlich für 2,8 Prozent des BIP

Der Wertschöpfungsanteil der Pharmaindustrie mit 64.000 direkten und indirekten Mitarbeitern und 9,6 Milliarden Euro beträgt übrigens 2,8 Prozent des BIP in Österreich. Zudem investierten die heimischen Pharmafirmen trotz Mehrfachkrisen 2,6 Milliarden in den vergangenen sechs Jahren.

„Auch Richter Pharma ist mit einer Investition in die Zukunft unseres Welser Pharmastandorts mit 35 Millionen Euro Wertschöpfungstreiber“, sagt Huemer. Mit hochwertigen Tierarzneimitteln „Made in Austria“ leiste das Unternehmen nicht nur einen hohen Beitrag zur Versorgung der Klein- und Nutztiere in Österreich und 52 Ländern weltweit. „Wir tragen auch zur Erhöhung der Lebensmittelqualität für unsere Bevölkerung bei. Zudem sichern wir hochwertige Arbeitsplätze in Oberösterreich“, sagt Huemer.

