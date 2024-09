Win-win-Situation: Wenn Landwirtschaft auf Pädagogik trifft

Im Herbst startet für 2ß Absolventen der landwirtschaftlichen Fachschulen (Schwerpunkt Hauswirtschaft) der Aufbaulehrgang zur Elementarpädagogin und -pädagogen an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Kreuzschwestern in Linz (BAfEP).

Es ist der erste Lehrgang dieser Art und ermöglicht es Absolventinnen und Absolventen landwirtschaftlicher Fachschulen die berufliche Weiterqualifizierung zur Kindergartenpädagogin/-pädagogen, heißt es in einer Mitteilung des Landes.

„Ein Gewinn für unsere Schülerinnen und Schüler, ebenso wie für die Regionen, in denen pädagogische Fachkräfte gebraucht werden“, sagt Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger, in deren Zuständigkeit das landwirtschaftliche Schulwesen fällt.

Sie erklärt weiter: „Der neue Aufbaulehrgang bringt einerseits wichtige Fachkräfte hervor und bietet gleichzeitig neue Berufsperspektiven für junge Menschen aus landwirtschaftlichen Schulen!“

Bildungsreferentin Christine Haberlander ergänzt: „Wir haben in Oberösterreich ein gemeinsames Ziel: Oberösterreich soll zum Kinderland Nummer eins werden. Mit einem erhöhten Einstiegsgehalt von 3.200 Euro für Pädagoginnen und Pädagogen sowie sieben Wochen Urlaub für pädagogische Assistentinnen und Assistenten haben wir bereits erste Schritte gesetzt.“

Innerhalb eines Jahres konnten so fast tausend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Kindergärten und Krabbelstuben gewonnen werden. Auch dieser neue Aufbaulehrgang sei ein weiterer Schritt, um noch mehr Personen für den sinnstiftenden Beruf der Pädagogin, des Pädagogen zu gewinnen und ein nächster Schritt auf dem Weg zum Kinderland Nummer eins.

Qualifiziertes Personal ist oftmals ein limitierender Faktor für eine professionelle Kinderbetreuung. Das gilt gerade am Land. „Viele Absolventinnen und Absolventen der landwirtschaftlichen Schulen mit Schwerpunkt Hauswirtschaft sind sozial interessiert und engagiert. Sie wollen zukünftig in ihrer Heimatregion arbeiten und leben“, hebt Langer-Weninger den Vorteil hervor, dass nun auch Absolventinnen und Absolventen der landwirtschaftlichen Fachschulen den Zugang zur Elementarpädagogik erhalten.

Vielfach sind LWBFS-Absolventinnen und Absolventen schon jetzt als „Pädagogische Assistenzkräfte“ tätig. „Nun besteht die Option zur Höherqualifizierung. Diese Möglichkeit wird sich für uns als Gesellschaft doppelt lohnen“, so Langer-Weninger via Medienmitteilung.

Der Aufbaulehrgang erstreckt sich über sechs Semester und wurde in enger Zusammenarbeit der BAfEP mit Heidemarie Schachner von der landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulaufsicht Oberösterreich auf den Weg gebracht.

Er soll dem zunehmenden Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal in der Kinderbetreuung Rechnung tragen. Zulassungsvoraussetzung ist das erfolgreiche Ablegen einer Eignungsprüfung, bei der die Fähigkeiten in Kommunikation, musische und kreative Bildung sowie Sport und Bewegung abgefragt werden.

Weitere Informationen sind unter https://bafep-linz.kreuzschwestern.at/ verfügbar.