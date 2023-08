Winzer rechnen mit sehr gutem Weinjahrgang

Die heimischen Winzer erwarten heuer einen sehr guten Weinjahrgang. Mengenmäßig wird in Niederösterreich und im Burgenland mit einer durchschnittlichen Ernte gerechnet, in der Steiermark dürfte sie etwas kleiner ausfallen als 2022. In den drei größten Anbau-Bundesländern geht man von einer guten sehr guten Qualität aus. Ausschlaggebend sind aber noch die kommenden Wochen, hieß es von den Weinbauverbänden auf APA-Anfragen. Die Lese beginnt voraussichtlich Mitte September.

„Die Grundvoraussetzungen sind sehr gut“, sagte Konrad Hackl, Geschäftsführer des Weinbauverbandes Niederösterreich. Der Regen in den vergangenen Wochen sei wichtig für die Entwicklung der Früchte gewesen. „Demnächst beginnt die Reifephase der Trauben, da ist trockenes Wetter besser als kaltes“, erklärte Hackl.

„Wir erwarten einen sehr, sehr guten Jahrgang. Wir hatten bisher perfekte Parameter“, zeigte sich der burgenländische Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld zufrieden. Ausgehend von einer späten Blüte über üppigen, aber nicht zu viel Niederschlag bis zum Sonnenschein nach einem kühlen Augustbeginn war die Witterung bisher ideal. „Die Trauben sind prall und teilweise jetzt schon größer als im Vorjahr bei der Ernte“, sagte Liegenfeld, betonte aber: „Die nächsten drei bis vier Wochen werden entscheidend sein.“

In der Steiermark werde die Weinernte „eine Spur kleiner als im Vorjahr“ ausfallen, schilderte Weinbaudirektor und Geschäftsführer der Wein Steiermark, Werner Luttenberger. In dem Bundesland produzieren die rund 1.900 Weinbauern jährlich durchschnittlich 220.000 Hektoliter Wein. In diesem Jahr rechnet man mit rund 200.000 Hektoliter bzw. 30 Millionen Flaschen.

Hinsichtlich der Qualität der Trauben könnte es ein gutes Jahr werden, sagte Luttenberger. Das Jahr sei von mehr Niederschlag als normal geprägt worden. „Es gab genug Feuchtigkeit, Frost war kein Thema und aktuell ist das Wetter mit angenehm kühlen Nächten und schön warmen Tagen super. Über ein Mehr an Sonne in den nächsten vier Wochen würden wir uns freuen, dann wird es ein Top-Jahr“, sagte Luttenberger.

Mit einer Ernte rechnet Luttenberger „nicht vor dem 15. September“. In Niederösterreich wird der Start der Weinlese laut Hackl frühestens für Mitte, eher für Ende September erwartet. Im Burgenland rechnet Liegenfeld mit einem Beginn Mitte September und damit etwas später als im Vorjahr. Für die Qualität sei eine späterer Lesestart von Vorteil, hielt er fest.

2022 wurden in Österreich laut Statistik Austria 2,53 Mio. Hektoliter Wein geerntet. Damit lag die Menge zwei Prozent über dem Fünfjahresschnitt und drei Prozent höher als im Jahr davor. Mit rund 1,61 Mio. Hektoliter entfiel mehr als die Hälfte der Produktion auf Niederösterreich. Dahinter folgten das Burgenland mit 657.738 und die Steiermark mit 229.312 Hektoliter. Während die Weißweinernte in Österreich mit 1,74 Mio. Hektoliter 2022 unverändert zum Jahr davor blieb, fiel die Rotweinproduktion mit 788.600 Hektoliter um acht Prozent höher aus als 2021.