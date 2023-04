„Wir bieten 80 verschiedene Berufe an“

Sind wir zielgerichtet genug bei der Mitarbeitersuche? Wie sehen uns unsere Mitarbeiter? Das sind zwei wesentliche Fragen, mit denen sich Florian Kirchstetter und Melanie Öttl beschäftigen.

Die beiden sind beim Land Oberösterreich in der Personalabteilung tätig; er leitet die Direktion Personal, sie die Abteilung Personal-Objektivierung.

Denn auch vor der Verwaltung des Landes macht der demografische Wandel nicht Halt. Dementsprechend müsse sich auch der öffentliche Bereich auf geänderte Bedingungen am Arbeitsmarkt einstellen.

„Wir haben aber ein breites Betätigungsfeld. In Summe bieten wir ungefähr 80 verschiedene Berufe an“, schildern Kirchstetter und Öttl gegenüber dem VOLKSBLATT.

Fluch und Segen

Als weitere Pluspunkte nennen beide zudem die Offenheit, Transparenz bei den Gehältern (gleicher Lohn für gleiche Arbeit) sowie dass es für jede ausgeschriebene Stelle ein Objektivierungsverfahren gebe.

„Das mag mitunter dadurch etwas länger dauern, garantiert andererseits ein hohes Niveau beim Bewerbungsprozess“, so die beiden. Auch in Sachen Home-Office könne man „mit der Wirtschaft“ mithalten, bei Gehaltsvorstellungen indessen manchmal nicht. „Da ist unser Gehaltsschema Fluch und Segen zugleich“, so Kirchstetter.

Auch die Kantine zieht

Als wichtige Argumente für die Arbeit am Land – so zeigen es auch interne Auswertungen – werden zudem das gute Betriebsklima, die Verlässlichkeit des Arbeitgebers sowie die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit genannt.

„Man kann für die Gesellschaft in Oberösterreich in allen Bereichen tätig sein. Etwa in der Verwaltung im engeren Sinn, bei der Straßenmeisterei, als Amtsarzt oder als IT-Techniker. Und das schätzen unsere Mitarbeiter“, so Kirchstetter und Öttl, die derzeit an der Schärfung des Markenbilds des Landes als Arbeitgeber feilen. Und beide führen noch einen Grund, speziell im LDZ, ins Treffen: das Mitarbeiterrestaurant.

Zahlen und Fakten

Beim Land OÖ sind rund 10.000 Menschen beschäftigt. Der Frauenanteil beläuft sich dabei auf ungefähr 55 Prozent. 45 Prozent der Belegschaft arbeitet in Teilzeit. Jährlich werden intern und extern ungefähr 800 Stellen nachbesetzt.