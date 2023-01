„Wir haben das Rüstzeug, um die Herausforderungen zu meistern“

Was den wirtschaftspolitischen Ausblick auf das Jahr 2023 betrifft, ist LH Thomas einerseits zwar Realist, andererseits aber kein Pessimist.

Nach drei Jahre Ausnahmejahren müsse man sagen: „Es bleibt herausfordernd. Wir müssen uns darauf einstellen, jetzt noch mehr leisten zu müssen, um unser gewohntes Leben beibehalten zu können“, so Stelzer am Donnerstag.

Die Frage sei: „Wie können wir unser gutsituiertes Wohlstandsland Oberöstereich gut weiterentwickeln?“ — und das angesichts der Herausforderungen durch Energieumstellung und Digitaliserung sowie die weltpolitischen Umstände.

OÖ ist robust aufgestellt

Die Antwort hat der Landeshauptmann auch parat. Oberösterreich sei „robust aufgestellt. Mit dem Landeshaushalt, dem neuen Zukunftsfonds und dem Oberösterreich-Plan haben wir das Rüstzeug, um die Herausforderungen zu meistern“, hält Stelzer nachdrücklich fest. Und diese Herausforderungen sieht der Landeshauptmann vor allem in diesen Bereichen:

Lückenlose Versorgung

Energeieversorgung: Als Industriebundesland Nummer 1 sei OÖ stärkster Nutzer von Erdgas, daher seien nach Ende der Heizsasion die Speicherstände auf einen Stand zu füllen, „der Oberösterreichs Betrieben lückenlose Produktion und den Haushalten lückenlose Versorgung garantiert“.

Gleichzeitig baue OÖ seine Vorreiterrolle bei erneuerbaren Energien aus. „Wir exportieren erstmals grünen Wasserstoff made in Oberösterreich nach Bayern, es wird mit dem Bau von neuen Pumpspeicherkraftwerken begonnen und wir werden auch die Windkraft ausbauen“, deponiert Stelzer.

Bauwirtschaft: „Es ist soziale Verantwortung und wirtschaftspolitische Vernunft, in Zeiten wie diesen Bauwirtschaft und Bautätigkeit mit Unterstützung der öffentlichen Hand am Laufen zu halten“, so der Landeshauptmann. Er appelliert, zur Absicherung von Bauwirtschaft und Eigentumsbildung die seit Sommer geltenden Wohnbaukredit-Auflagen zu entschärfen. Diese Beschränkungen seien „überschießend, eigentumsfeindlich und ein massiver Eingriff in den Markt“.

Umfassender Blick

Dessenungeachtet holte sich die OÖVP zu ihrem wirtschaftspolitischen Jahresauftakt Input von Außen, konkret vom deutschen Finanzwirtschaftler Friedrich Heinemann und vom österreichischen Sozialrechts- und Familienexperten Wolfgang Mazal.

Es brauche für „einen umfassenden Blick auf die Themen“ einen Austausch mit Experten, so Stelzer, um aber auch zu betonen, dass die Politik entscheide, „wir delegieren das nicht an die Experten“. Heinemann sieht, was die Inflationsbekämpfung betrifft, die Europäische Zentralbank in der Pflicht. Und Mazal mahnte unter anderem einen neuen Politikstil ein.