„Wir sind ein starker und robuster Arbeitgeber“

Seit Jänner dieses Jahres verantwortet Leonhard Schitter als CEO die Geschicke der Energie AG. Oberösterreichs größter Energieversorger hat rund 5000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von rund vier Milliarden Euro.

Schitter fokussiert sich bei seiner Strategie auf die Bereiche Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und E-Mobilität – und auf die Mitarbeiterzufriedenheit.

Wie waren die ersten Wochen als CEO der Energie AG?

LEONHARD SCHITTER: Ich bin sehr gut und freundlich aufgenommen worden und habe die ersten Wochen genutzt, rasch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – auch außerhalb von Linz – kennenzulernen. In Hinblick auf die Neupositionierung des Unternehmens habe ich gespürt, dass es diesbezüglich eine große Motivation gibt; besonders stark bei unseren 80 Lehrlingen.

Welche Veränderung?

Zum Beispiel in Bezug auf die Energiewende, bei der wir als Energiewirtschaft eine große Möglichkeit haben, hier mitzugestalten.

Was sind hier Ihre Pläne, Ihre Visionen?

Zum einen geht es darum, die Energie AG nachhaltiger zu positionieren. Und zum anderen ist mir das Thema Kreislaufwirtschaft ein großes Anliegen. Wir werden daher bis zum Jahr 2030 eine Milliarde Euro in den Ausbau erneuerbarer Energie investieren. Also in Wasserkraft, Windkraft, Biomasse und Photovoltaik. Da gibt es einige Projekte in der Photovoltaik. Darüber hinaus investieren wir eine weitere Milliarde Euro in den Ausbau der Netze. So wird der Transformationsprozess auch sichtbar.

Was beschäftigt die Kunden der Energie AG derzeit am meisten?

Bei den Haushaltskunden ist das die Preissituation und mögliche Preissenkungen. Im Industriebereich wird verstärkt die Stromversorgung via Photovoltaik nachgefragt. Aber auch die Versorgungssicherheit wird von Firmen- wie Privatkunden immer wieder angesprochen.

Sie wollen auch einen Fokus auf E-Mobilität legen.

Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Hier übrigens auch in Kombination mit Speicherlösungen. Das wird auch immer wieder von den Kundinnen und Kunden nachgefragt. Und darauf reagieren wir, denn bei uns stehen die Kunden im Zentrum unseres Handelns. Dementsprechend werden wir auch da die Infrastruktur weiter ausbauen; und zwar sowohl im öffentlichen Raum als auch im privaten Bereich. Mit Wohnbaugesellschaften arbeiten wir bereits erfolgreich zusammen.

Die Energie AG hat jüngst wieder Preise für ihr Engagement als Arbeitgeber gewonnen.

Die Energie AG ist ein sehr solides, sehr robustes Unternehmen, das von starken Menschen und starken Wurzeln getragen wird. Dennoch ist es wichtig, sich als moderner, attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Hier geht es auch darum, auf die Wünsche nach flexiblen und individuellen Arbeitszeitmodellen einzugehen.

Wo setzen Sie in dem Bereich Akzente?

Eine der ersten Maßnahmen war, das Technikerinnenstipendium zu verdoppeln. Dazu sind mir „Führen in Teilzeit“ und eine gute Kinderbetreuung, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewähren, wichtig. Ein wertschätzender Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen ist zudem essenzieller Teil der Unternehmenskultur.

Mit EAG-CEO LEONHARD SCHITTER sprachen Roland Korntner und Oliver Koch

Zur Person

Der gebürtige Salzburger Leonhard Schitter (Jahrgang 1967) ist seit Jänner dieses Jahres CEO der Energie AG. Schitter wechselte von der Salzburg AG, wo er von 2012 bis 2022 im Vorstand saß, nach Oberösterreich. Vorherige Karrierestationen des promovierten Juristen (Uni Salzburg) umfassen die Firma Kaindl und die Firma Emco Hallein.