„Wir sind in Summe gut aufgestellt“

VOLKSBLATT: In Österreich waren erst kürzlich schwere Unwetter mit Auswirkungen auch auf die Landwirtschaft – Oberösterreich blieb zum Glück weitgehend verschont. Als Ursache wird vielfach der Klimawandel gesehen. Wie stellt sich die Landwirtschaft darauf ein?

LANGER-WENINGER: Das ist natürlich eine Herausforderung. Die Landwirtschaft hat ja ihre Werkstatt unter freiem Himmel. Was die Absicherung der Bauern betrifft, ist es wichtig, Versicherungssysteme im Hintergrund zu haben. Mit der Hagelversicherung, die zu 55 Prozent von Bund und Land getragen wird, haben unsere Bauern da eine wichtige Unterstützung, um die Einkommen zu sichern. Was die Anpassung an den Klimawandel betrifft – Stichwort Trockenheit – stellt sich die Landwirtschaft um. Ein Beispiel ist, dass die Sommergerste weniger wird und Getreide zunehmend im Herbst/Winter angebaut wird.

Was kann die Landwirtschaft gegen den Klimawandel tun und etwa ihren CO2-Ausstoß verringern?

Da muss man zuerst einmal klarstellen: Wer behauptet, dass die Landwirtschaft ein großer CO2-Produzent sei, irrt. Sie ist gerade einmal für zehn Prozent des Ausstoßes in Österreich verantwortlich. Das heißt umgekehrt: 90 Prozent des CO2-Ausstoßes kommen nicht von der Landwirtschaft. Wenn die EU ihren Green Deal umsetzt, muss sie das berücksichtigen.

Lesen Sie auch

Inwiefern?

Wir unterstützen grundsätzlich den Green Deal, aber man muss schauen, mit welchen Maßnahmen soll er umgesetzt werden. Wenn er uns die Basis für den Anbau von Produkten entzieht oder einschränkt, etwa durch ein Verbot von Düngemitteln, durch Außernutzung-Stellen von Flächen, durch eine Einschränkung beim Einsatz von Betriebsmitteln usw. – dann ist auch die Versorgungssicherheit in Gefahr.

Mit welchen Auswirkungen?

Es wird weniger Produktion geben. Die Leute hören aber nicht auf zu essen. Wir bekommen dann mehr Lebensmittel aus anderen Gegenden dieser Welt, wo unsere hohen Standards nicht gelten. Das wäre aber fatal, denn Österreich und Oberösterreich sind bei der Landwirtschaft beispielgebend, das zeigt sich auch anhand von Studien im weltweiten Vergleich. Beim Tierschutz zum Beispiel ist Österreich mit Schweden überhaupt an erster Stelle – weltweit. In Summe sind wird gut aufgestellt – wenn man uns produzieren lässt.

Muss Klimaschutz nicht auch ein bisschen weh tun – sprich mit Verzicht verbunden sein?

Ich weiß nicht, ob es weh tun muss, aber es kann durchaus so angelegt sein, dass Klimaschutz und Lebensqualität vereinbar sind. Er erfordert vielleicht auch einen neuen Lebensstil. Wenn wir davon sprechen, weniger fossile Energie einzusetzen und mehr nachwachsende Rohstoffe zu verwenden, dann tut das nicht weh, sondern im Gegenteil: Es generiert mehr Wertschöpfung in der Region. Klimaschutz wird uns also Vorteile bringen.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde immer wieder die Bodenversiegelung thematisiert. Müssen wir nicht aufpassen, dass wir zu viel an wertvollem landwirtschaftlichen Grund verlieren?

Mit Grund und Boden muss selbstverständlich sorgfältig umgegangen werden. Dazu gibt es ja klare Vorgaben auf Regierungsebene im Bund und im Land. Hier sind wir alle gemeinsam gefordert – Bund-Land-Gemeinden –, daran zu arbeiten.

Wie sehen Sie die Entwicklung bei den Getreidepreisen und ihre Auswirkungen auf die heimische Landwirtschaft?

Die Erntemenge war zuletzt durchschnittlich, allerdings sind die Qualitäten (Stichwort: Proteingehalt) heuer leider nicht so hoch. Die Preise haben stark geschwankt und sind jetzt zurückgegangen. Das Problem für unsere Bauern ist dabei: Sie haben im Vorjahr Betriebsmittel teuer eingekauft und müssen jetzt zu niedrigen Getreidepreisen verkaufen. Das ist eine große Herausforderung.

Welche Arbeitsschwerpunkte setzen Sie sich im Agrarressort für den Herbst?

Wir werden im September einen Expertenrat präsentieren, der sich als Think Tank mit wesentlichen Fragen und Problemen in der Landwirtschaft beschäftigt. Da werden hochrangige Experten an Bord sein – etwa der Vorsitzende des Boku-Universitätsrates, Josef Plank. Da wird es natürlich um Themen wie Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und den effizienten Einsatz von Ressourcen gehen. Wir wollen damit auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung wecken und darauf aufmerksam machen, was die Landwirtschaft alles kann – denken Sie nur an den Einsatz von Drohnen, Robotern und selbstfahrenden Erntemaschinen.

Also die Zukunft der Landwirtschaft, die wir hier sehen?

So ist es – denn auch in der Landwirtschaft werden die vorhandenen Fachkräfte weniger, weshalb sie auf solche Unterstützung nicht mehr verzichten kann.