Entgegen aller Negativmeldungen bemühten sich am Montag Energy-Globe-Gründer Hermann Neumann und Energie-AG-Generaldirektor Werner Steinecker vor allem bezogen auf die Energiekrise dem allgemeinen vorherrschenden Spin wieder einen positiven Dreh zu geben.

„Wir müssen positiv in die Zukunft schauen, denn wir haben grundsätzlich bereits alle Lösungen, damit ist alles möglich“, betont Neumann, der Initiator des Energy Globes, des Preises für umweltfreundliche Projekte. „Wir werden die Energiekrise meistern“, schloss sich auch Steinecker dieser Ansicht an.

Neumann erinnerte etwa auch an das Ozonloch und die prophezeiten Untergangsszenarien vor 40 Jahren. Heute sei das Loch so klein wie nie, verdeutlichte er, was mit den richtigen Anstrengungen möglich ist.

300 Projekte eingereicht

Weltweit wurden heuer 30.000 Projekte aus mehr als 190 Ländern eingereicht, für die österreichische Ausgabe gab es 300 Einreichungen. Auszeichnungen gibt es für Umweltprojekte in den Kategorien Erde, Feuer, Luft, Wasser, Jugend und „Nachhaltige Gemeinde“.

Unter den 20 Nominierten für die Auszeichnung befinden sich auch zwei Einreichungen aus Oberösterreich. Die Firma my-PV wurde für ihr neues solarelektrisches Firmengebäude nominiert. Die Rabmer Gruppe glänzt damit, Energie aus Abwasser zum erneuerbaren Heizen und Kühlen von Gebäuden zu generieren. Die Verleihung findet diesen Freitag statt. Die globale Preisverleihung folgt dann am 30. November.