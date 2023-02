Wirtschaftsbund OÖ: „Setzen uns für die richtigen Themen ein“

IMAS -Umfrage bestätigt: OÖ entwickelt sich in die richtige Richtung

Der Wirtschaftsbund (WB) OÖ sieht sich in einer IMAS-Umfrage bestätigt, dass er sich „für die richtigen Themen einsetzt“, so der WBOÖ in einer Aussendung.

Rund die Hälfte (48 Prozent) der befragten oö. Unternehmer haben den Eindruck, dass sich der Wirtschaftsstandort OÖ in die richtige Richtung entwickelt – nur ein Drittel ist gegenteiliger Ansicht.

Lesen Sie auch

„Wichtige Ziele erreicht“

„Für uns ist das ein Zeichen, dass sich Oberösterreich auf einem guten wirtschaftlichen Weg befindet und sich der Wirtschaftsstandort entsprechend gut entwickelt“, so WB-Obfrau Doris Hummer und Landes-GF Wolfgang Greil.

Es seien wichtige Ziele erreicht worden wie der Energiekostenzuschuss 2, 50 Gratisstromtage für Gewerbliche Bestandskunden der Energie AG und die Ausweitung der Stromkostenbremse auf gewerbliche Haushalte, die nun fix ist. Anträge für letztere sollen im Frühjahr gestellt werden können und bis 31. Mai 2023 möglich sein.

Auch die Kompensation der Netzverlustkosten durch Ersatz der Mehrkosten in Höhe von 80 Prozent sei vom WB gefordert und vom Ministerrat beschlossen worden. „Jetzt müssen die Förderrichtlinien für Energiekostenzuschuss und Pauschalfördermodell schnell vorgelegt und unbürokratisch ausgestaltet werden“, so WB OÖ-Landesobfrau Hummer.