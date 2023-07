Wirtschaftskammer mit Rücklagen von 1,9 Mrd. Euro – WKÖ relativiert

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) verfügte 2022 über Rücklagen von 1,924 Mrd. Euro, berichtet „Der Standard“ mit Verweis auf den Rechnungsabschluss 2022. Im Jahr 2020 hätten die Rücklagen 1,65 Mrd. Euro betragen, 2021 seien es 1,78 Mrd. Euro gewesen. Aus der Kammer hieß es zur Zeitung, dass es sich dabei keinesfalls um die Summe der Ausgleichsrücklagen handle, diese seien deutlich niedriger. Der „Standard“ verweist wiederum auf den WKÖ-Kontrollausschuss, der dies anders sehe.

Die WKÖ betonte gegenüber der Zeitung: „Hier werden sehr laienhaft und tendenziös gebundenes Kapital wie Liegenschaften – etwa Ausbildungseinrichtungen des Wifi oder Büros der Außenwirtschaftsorganisation im Ausland – mit finanziellen Rücklagen vermischt, die aufgrund von rechtlichen Vorgaben für bestimmte Zwecke zu bilden sind.“ Der „Standard“ wiederum zitiert den Kontrollausschuss der WKÖ mit den Worten: „Für eine Analyse der wirtschaftlichen Gesamtsituation ist es notwendig, neben den Ausgleichsrücklagen auch die frei disponiblen Rücklagen mit einzubeziehen. Zusammen ergibt dies das disponible Vermögen.“

Für Sabine Jungwirth von der Grünen Wirtschaft ist die Rücklagenhöhe jedenfalls „obszön“. Sie verweist darauf, dass ohne Bauprojekte in Oberösterreich und der Steiermark die Rücklagen der Zwei-Milliarden-Marke noch näher gekommen wären.

Kritik kommt auch von den UNOS, deren Bundessprecher Michael Bernhard sprach heute von einem „unmoralischen Geschäftsmodell“. „Bei den Beiträgen zur Wirtschaftskammer muss sofort der Reset-Button gedrückt werden: Die Kammerumlage 2 als Teil der Lohnnebenkosten ist abzuschaffen, die anderen Umlagen sind auszusetzen oder zumindest deutlich zu reduzieren. Weiters ist die Zwangsmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer auf eine freiwillige umzustellen, dann regelt sich das in Zukunft von selbst – so wie in der Wirtschaft üblich“, so Bernhard.

Ende Juni hatte die Wirtschaftskammer ihren Rechnungsabschluss 2022 präsentiert, demnach lag das Nach-Steuer-Ergebnis bei 63 Mio. Euro. Die Kammerumlagen machten zusammen knapp 262 Mio. Euro aus. Das waren laut WKÖ um 10,9 Prozent mehr als 2021. Die Einnahmen aus der Kammerumlage (KU) 1 betrugen rund 108,5 Millionen, jene aus der KU 2 rund 153,5 Mio. Euro.