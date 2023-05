Wirtschaftskammer OÖ drängt auf Reform der Bildungskarenz

Kein gutes Haar hat der Rechnungshof (RH) vor wenigen Tagen in einem Bericht zur Bildungskarenz gelassen: Sie werde zu oft von Personen mit hohem Bildungs-Niveau genutzt, Frauen schließen sie zu oft einfach an die Elternkarenz an und die inhaltlichen Anforderungen sind gering.

OÖ Wirtschaftskammer (WK)-Präsidentin Doris Hummer hat sich am Sonntag an diese Kritik angeschlossen und eine Reform gefordert: So sei sicherzustellen, dass mehr Niedrigqualifizierte und ältere Personen Bildungskarenz in Anspruch nehmen.

Restriktivere Kriterien

Bildungskarenz unmittelbar nach der Elternkarenz sollte nur mehr unter „sehr restriktiven und bedarfsorientierten Kriterien“ erlaubt sein.

Im RH-Bericht wurde u.a. erwähnt, dass am Markt bereits Kursanbieter auftreten, die unter dem Slogan „Baby-Pause-Verlängern“ mit der finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln warben.

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat sich die Zahl der Personen, die Bildungskarenz an Elternkarenz anschliessen, vervierfacht, wobei 99 Prozent der Bezieher Frauen sind. Gerade in Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels sollte man es sich „nicht mehr länger leisten, dringend benötigten Arbeitskräften eine Bildungskarenz von bis zu einem Jahr zu ermöglichen, die diesen Namen schon längst nicht mehr verdient“, so die WKOÖ-Präsidentin.