WK Oberösterreich lädt am 24. September zum Gründungstag

Erfahrungsberichte, Infostände und Workshops Veranstaltung für alle am Anfang ihrer Selbständigkeit beim Gründungstag am 24. September

Für alle, die mit dem Gedanken spielen, selbständig zu werden, die eine gute Geschäftsidee haben oder bereits Jungunternehmer sind, ist der Gründungstag am 24. September im neuen Haus der Wirtschaft der WKOÖ am Linzer Hessenplatz ein Pflichttermin. Das schreibt die Interessensvertretung in einer Mitteilung.

„Mit mehr als 6.000 Neugründungen in Oberösterreich im vergangenen Jahr bleibt das Gründergeschehen auf hohem Niveau“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

„Als WKOÖ setzen wir uns nicht nur dafür ein, dass Stolpersteine auf dem Weg in die Selbständigkeit aus dem Weg geräumt werden, sondern sorgen auch mit Information und Beratung für die bestmögliche Vorbereitung der Gründerinnen und Gründer. Mit mehr als 2000 Beratungen jährlich weiß das Gründerservice der WKOÖ, welche Fragen die jungen Selbständigen bewegen.“

Beim Gründungstag werden viele Themen rund um die Selbständigkeit angesprochen. Aus dem Leben von Jungunternehmern berichten die Gründer von Bernanderl Upcycling und der Flamengo.immo GmbH, die mit ihren Produkten bereits erste Markterfahrungen sammeln konnten.

Vertriebsexperte Oliver Kronawittleithner wird in seiner Keynote-Rede drei Schritte zum erfolgreichen Vertrieb vorstellen. Schließlich können sich Teilnehmende bei zahlreichen Infoständen alle benötigten Informationen einholen.

Vertreten sind unter anderem das Finanzamt, die Sozialversicherungen genauso wie unterschiedliche Förderstellen. Den Abschluss des von Nina Kraft moderierten Abends bildet ein Workshop mit Unternehmensberatern, die einen Überblick über die wichtigsten finanziellen Knackpunkte bei der Gründung geben.

Neben dem umfassenden Informationsangebot bietet der Gründungstag zudem auch die Gelegenheit zum Austauschen und Netzwerken. Schließlich kann und soll man immer von anderen und deren Erfahrungen profitieren, wie WKOÖ-Präsidentin Hummer meint.