WKÖ-Präsident Mahrer fordert Maßnahmenpaket für Tourismus

WKÖ-Präsident Harald Mahrer wünscht sich angesichts des Arbeitskräftemangels im Tourismus ein Bündel an Maßnahmen von der nächsten Bundesregierung. So sollte aus seiner Sicht das Saisonnierskontingent aufgehoben und steuerliche Erleichterungen für Unternehmen auf den Weg gebracht werden, so Mahrer am Samstag gegenüber mehreren Tageszeitungen. „Das Saisonnierskontingent ist total veraltet, eine künstliche Regelung“, betonte er in den „Salzburger Nachrichten“.

Neben Anpassungen beim Saisonnierskontingent pocht der Wirtschaftskammer-Chef laut „Kurier“ und „Kleiner Zeitung“ weiters auf Anreize für Mehrarbeit in der Branche sowie laut „Tiroler Tageszeitung“ unter anderem auf Erleichterungen bei Betriebsübergaben. Ihre Vorstellungen für ein touristisches „Zukunftspaket“ will die WKÖ den Zeitungsangaben zufolge bei einem Kongress in zwei Wochen erarbeiten und präsentieren.

Lesen Sie auch

Kritik äußerte Mahrer gegenüber den „Salzburger Nachrichten“ am jüngsten Vorschlag von FPÖ-Chef Herbert Kickl, Fachkräfte doch aus anderen EU-Staaten zu holen und nicht aus Drittstaaten: Der Vorschlag sei „megaskurril“, denn alle EU-Länder hätten die gleichen demografischen Probleme.