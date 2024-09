Wolf Österreich feiert 50-jähriges Firmenjubiläum

Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen Wolf feierte Anfang September 50. Geburtstag. Zur Feier kamen unter anderem Staatssekretärin Claudia Plakolm, Landeshauptmann Thomas Stelzer, die geschäftsführende Vizebürgermeisterin von Linz Karin Hörzing sowie WKO-Bezirksstellenobmann Klaus Schobesberger.

Seit der Gründung von Wolf Österreich durch Anton Ebner im Jahr 1974, sei die Entwicklung des Unternehmens durch stetes Wachstum am Puls der Zeit geprägt – vom reinen „Lüftungsgeschäft“, also dem Handel mit Montage und Beratung, über den Ausbau der Heizungssparte bis hin zur Erweiterung der Produkt-Palette um „Wärmepumpen“, wie es heißt.

Ein Blick in die Firmenhistorie zeigt dann: Im Zeitraum 1985 bis 1994 werden auch die ersten Großprojekte umgesetzt, wie die Zentrallüftungsanlage des Ikea-Zentrallagerns in Wels, bei dem eine Produktanlieferung mittels Helikopterflug auf das Dach des Gebäudes notwendig war. Auch das Gelände der Firmenzentrale wurde in diesem Zeitraum gekauft und ausgebaut.

2002 erfolgte die Gründung einer Holding und 2012 folgte dann die Erweiterung der Produktpalette um Wärmepumpen. 2019 startete Wolf als einer der ersten Hersteller mit dem Verkauf von Monoblock Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel.

Das Unternehmen beschäftigt aktuell 126 Mitarbeiter und hat einen 25-prozentigen Marktanteil im Lüftungsbereich – belegt damit Platz drei in Österreich. 2023 wurden von Wolf 680 Lüftungsgeräte in Verkehr gebracht, mit denen 6,5 Millionen Kubikmeter Luft pro Stunde bewegt, 8,9 Tonnen CO₂ pro Stunde eingespart und 1,8 Tonnen Feinstaub gebunden wurden.

Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von rund 33 Millionen Euro. Aktuelle Großprojekte sind die WKO – Haus der Wirtschaft in Oberösterreich oder der neue Produktionsabschnitt von Haribo in Linz. Die Zentrale des Unternehmens ist in Linz; Standorte gibt es in Wien, Graz und Villach.

Das Jubiläum nimmt die Geschäftsführung auch zum Anlass, in die Zukunft zu blicken: „Unser Ziel ist es, nachhaltige Lösungen weiter voranzutreiben und unseren Marktanteil weiter auszubauen. Bei der Sanierung von Lüftungsanlagen sind wir beispielsweise bereits Marktführer und sanieren bereits Fremdgeräte. Aber wir haben auch einen starken Fokus auf die Forschung, um wie in den letzten 50 Jahren auch in den nächsten 50 Jahren immer innovationsführend zu bleiben“, erklärt Co-CEO Martin Kloboucnik.