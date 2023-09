„Wollen Wein zum Erlebnis machen“

Oberösterreich ist mit seinen 100 Hektar Rebfläche im Vergleich zu Niederösterreich zwar ein Zwergerl. In Sachen Qualität ihrer Weine brauchen die 50 Winzer aber mit ihren Kollegen aus den anderen Bundesländern keinen Vergleich zu scheuen.

Wesentlich zur Imagekorrektur des oö. Weines hat Florian Eschlböck aus Hörsching beigetragen. Der gelernte Koch und Konditor, der bei seiner Sommelierausbildung auf den Geschmack gekommen ist, konnte beim diesjährigen „Salon“ zum bereits vierten Mal überzeugen. Hier werden die 275 besten Weine der Alpenrepublik ermittelt, heuer schaffte es sein 2021er Sauvignon Blanc.

Seinen Zugang zum Wein beschreibt der Winzer, der 2007 mit 100 Rebstöcken begonnen hat und mittlerweile 13 Hektar bewirtschaftet, recht pragmatisch: „Entweder, der Wein schmeckt dir oder er schmeckt dir nicht.“ Von der Kooperation mit seinen Kollegen Stephan Greindl aus Naarn im Machland und Armin Rogl aus Bad Hall namens „OÖ Genusswinzer“ verspricht sich Eschlböck viel.

Das Trio kooperiert bei der Abfüllung, vermarktet eine „Genussbox“ mit gemeinsamen Weinen, hat mit „Holy Berry“ ein erstes gemeinsames Mischgetränk auf den Markt gebracht und steht einander mit Rat und Tat zur Seite. „Wenn unser Sauvignon Blanc so schmeckt wie in der Steiermark oder der Grüne Veltliner vom Armin Rogl so schmeckt wie in Niederösterreich, dann haben wir etwas falsch gemacht. Ein oberösterreichischer Wein darf keine Kopie sein, sondern muss mit seinem typischen Geschmack und hoher Qualität punkten.“

Genussreise zum Preis von 99 Euro buchbar

Jüngstes Kind der OÖ „Genusswinzer“ ist eine „Weinreise durch Oberösterreich“ mit dem Reisebus und dem Ziel, gemeinsam den oö. Wein zum Erlebnis zu machen. Bei den drei Betrieben erfährt man nicht nur Wissenwertes über die Beschaffenheit der Böden und die Arbeit im Weingarten, sondern sieht bei einer Kellerführung in Hörsching, wie die Trauben gepresst sowie der Wein gelagert und abgefüllt wird. Buchbar ist die Genussreise ab 20 Personen zum Preis von je 99 Euro. Partner des Trios ist das Busunternehmen Baumfried.

Das wichtigste aber sind die ausgiebigen Verkostungen samt zünftiger Jause, bei denen die Winzer Interessierten ihre Leidenschaft für den Rebensaft vermitteln wollen. „Als wir im Jahr 2017 auf einem Zuckerrübenfeld die ersten Reben anbauten, wurden wir noch milde belächelt. Aber als wir zwei Jahre später unsere ersten 8000 Flaschen abfüllten, wollten diese Skeptiker unseren Wein probieren. Er hat voll eingeschlagen“, erinnert sich Armin Rogl.

Der studierte Argrarwissenschafter und Lehrer für Argrartechnik in St. Florian stellt bei der Lese hohe Ansprüche. „Ich will nur das an Trauben dabeihaben, was ich selbst essen würde.“ In seinem Weingarten tummeln sich viele Kurgäste aus Bad Hall, darunter etliche Winzer aus anderen Bundesländern.

Der dritte im Bunde ist Stephan Greindl aus Naarn. Erst seit drei Jahren Winzer, wird er von seiner Frau Andrea tatkräftig unterstützt. Mit Pilz resistenten Rebsorten trotzt er dem feucht-warmen Klima des Machlandes und konnte mit seinem „Muscaris“ und „Hibernicus“ 2022 bei Weinliebhabern punkten.

Von Heinz Wernitznig