Woolworth soll wieder nach Oberösterreich zurückkehren

Lange Zeit prägten Woolworth-Filialen wie etwa in Linz Innenstädte – bis vor knapp 15 Jahren nach einer Insolvenz der Rückzug aus Österreich erfolgte.

Nun steht nach ersten Standorten in anderen Bundesländern auch eine Rückkehr nach Oberösterreich im Raum, wie man gegenüber dem VOLKSBLATT bestätigt.

„Für 2024 planen wir insgesamt rund 30 neue Standorte im Land. Insgesamt haben wir 140 Stores in Österreich zum Ziel“, so die Marschrichtung. „Für Oberösterreich stehen wir derzeit in Verhandlungen mit Immobilienverantwortlichen in Ansfelden, Bad Ischl, Braunau am Inn, Linz, Ried im Innkreis, Steyr und Wels“, sondiert man aktuell den Markt in Oberösterreich.

Ob und wann hier Woolworth-Stores eröffnen, stehe zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht fest, erklärt das Unternehmen.

Von Christoph Steiner