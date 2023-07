XXXLutz kauft deutsche Hesse Gruppe

Rückwirkend zum 1. Januar 2023 übernimmt XXXLutz mit Sitz in Wels die Hesse Gruppe und damit Hannovers größte Möbelschau.

Das Familienunternehmen aus Garbsen beschäftigt mehr als 270 Mitarbeiter und zählt seit der Erweiterung auf rund 50.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Jahr 2000 zu den größten Einrichtungszentren in Norddeutschland.

Die Hesse Gruppe passe ideal zum XXXL-Konzept. „Unsere Häuser sind an Ihren Standorten Marktführer durch überlegene Auswahl“, so Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe. Mit dem Erwerb der Hesse-Gruppe expandiert XXXLutz weiter am deutschen Markt.