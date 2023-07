Yahoo kehrt an die Börse zurück

Der US-Internetkonzern Yahoo plant eine Rückkehr an die Börse. Das sagte der Chef des Web-Pioniers, Jim Lanzone, der „Financial Times“ (FT).

Damit wolle er dem im Silicon Valley ansässigen Unternehmen zu altem Glanz verhelfen, so Lanzone in dem Bericht. Yahoo sei „finanziell bereit“ und sehr profitabel, hieß es in dem Bericht. Yahoo wurde 1996 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und zu einer der beliebtesten Webseiten weltweit.

2017 übernahm der US-Telekomkonzern Verizon das schwächelnde Portal. Die Marke hatte deutliche Einbußen im Wettbewerb mit Techriesen wie Google und Facebook hinnehmen müssen.

Im Besitz von Apollo

Seit 2021 gehört Yahoo dem New Yorker Finanzinvestor Apollo, der Yahoo für rund 5 Mrd. US-Dollar (aktuell 4,6 Mrd. Euro) gekauft hat. Laut Lanzone gehört Yahoo heute noch zu den fünf beliebtesten Internetseiten weltweit.

Zudem zählen Marken wie Yahoo Finance und Techcrunch zu dem Unternehmen. Erst kürzlich hatte Yahoo die Sportwetten-App Wagr gekauft.

Beim Facebook-Mutterkonzern Meta steht indessen seit dieser Woche eine ähnlich wie Twitter gestaltete App in den Startlöchern. Die App namens „Threads“ wird seit Montag in den App-Stores für iPhones und Android-Smartphones aufgeführt und soll in den kommenden Tagen heruntergeladen werden können.