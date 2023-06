Zahlreiche Kündigungen bei Adeg

Zahlreiche Handelsbeschäftigte der Adeg-Wolfsberg-Gruppe, zu der insgesamt 25 Märkte gehören, haben in den vergangenen Tagen ihre Kündigung erhalten. Das teilte die Gewerkschaft GPA Kärnten am Dienstag in einer Aussendung mit. Die GPA forderte dabei „unverzüglich einen Termin mit der Geschäftsführung“ und warnte die Betroffenen davor, ihre Kündigung „vorschnell zu unterzeichnen“.

Laut GPA seien Schließungen angedacht, wie viele der Standorte bestehen bleiben, wisse man nicht. Am Mittwoch sollen in den Arbeiterkammer-Stellen in Wolfsberg und Völkermarkt Informationsveranstaltungen der Gewerkschaft für die Betroffenen organisiert werden.

Adeg-Wolfsberg-Geschäftsführer Arno Riedl war vorerst nicht erreichbar. Im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“ erklärte er, dass „die einzelnen Märkte auf Wirtschaftlichkeit überprüft“ würden, man sei „bemüht, Standorte zu erhalten“, wozu Verhandlungen geführt würden. Laut eigenen Angaben werden bei der Adeg-Wolfsberg-Gruppe 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt beschäftigt.