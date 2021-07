Wirtschaftreferenten fordern mehr Geld für Forschungsförderung

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Mit klaren Forderungen an den Bund endete am Freitag das Treffen der Wirtschaftslandesräte in Bad Ischl unter dem Vorsitz von Oberösterreichs Vertreter Markus Achleitner.

Es gehe um Weichenstellungen für ein Comeback des Standorts betonte Achleitner am Freitag nach dem zweitägigen Treffen, an dem auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck teilnahm.

„Die Corona-Pandemie hat auf die Wirtschaft in Österreich und in den Bundesländern massive Auswirkungen. Das erfordert nicht nur neue Schwerpunktsetzungen der Wirtschaftspolitik auf Bundesebene, sondern auch Neuausrichtungen der Wirtschaftsstrategien in den einzelnen Bundesländern“, so Achleitner.

Mehr Forschungsbudget

Eine zentrale Forderung ist das Aufstocken des Budgets der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG, „Schon 2020 mussten beantragte Förderungen für Projekte im Ausmaß von 233 Mio. Euro mangels Budgetmittel abgelehnt werden“, verweist Achleitner auf Fehlentwicklungen.

Den zusätzlichen Finanzierungsbedarf beziffert er mit einem dreistelligen Millionenbetrag spätestens im Jahr 2023. Innovation sei der Treiber der Wirtschaft, daher brauche es eine langfristige wirtschaftsnahe Forschungsförderung für Österreichs Unternehmen, hieß es von den Wirtschaftsreferenten.

Weiters wird der Bund aufgefordert, darauf zu drängen, dass bestehende beihilferechtlichen Regeln im EU- Wettbewerbsrecht, die Fördermöglichkeiten für große Unternehmen einschränken, adaptiert werden.

Dazu appellieren die Landes-Wirtschaftsreferenten an den Bund, das Start-up-Programm AplusB nicht nur weiterzuführen, sondern das derzeitige Budget von insgesamt 16 Mio. Euro an Bundesmitteln zu verdopplen, verkündete Achleitner. Auch die Schaffung einer bundesweit einheitlichen elektronischen Amtstafel wird angeregt.