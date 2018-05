Wirtschaftskammer OÖ strukturiert sich neu

Während in Wien kommende Woche die Hofübergabe in der Wirtschaftskammer von Christoph Leitl an Harald Mahrer ansteht, schickt sich auch die oberösterreichische Wirtschaftsvertretung an, sich eine neue Struktur zu geben. Die WKOÖ will sich noch mehr als Dienstleister für die Unternehmen positionieren, schlichtet in der Verwaltung der Branchen um. Künftig soll es 15 Branchenverbünde anstatt von sieben Sparten geben. Die Verbünde sollen die Wirtschaftsrealität besser abbilden als die bisherige historisch gewachsene Organisation. Die branchenübergreifenden Grenzen sollen so verschwimmen.

Homogene Verbände

Überdies soll die Straffung der Organisationsstruktur Kostensenkungen ermöglichen. „Es werden themenbezogen 15 homogene und spartenübergreifende Branchenverbände geschaffen, die die Lebenswelt der WKOÖ-Mitglieder und der heimischen Konsumenten abbilden“, bringt es WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer auf den Punkt.

Darüber hinaus werden drei neue politische Ausschüsse installiert, in denen alle wahlwerbenden Parteien vertreten sein sollen. Kernaufgaben der Gremien werden der Standort Oberösterreich, die Gewerbeordnung sowie die Ein-Personen-Unternehmen sein.

Bremberger geht im Juli

An der Spitze der Kammer kommt es im Juli zu einer Umbesetzung. Nach 36 Jahren in der Interessensvertretung geht Direktor Walter Bremberger in Pension. Ihm folgt sein bisheriger Stellvertreter Hermann Pühringer nach, neuer Stellvertreter wird Gerald Silberhumer. Auf Bundesebene soll Karlheinz Kopf Generalsekretär werden, berichten die OON.

