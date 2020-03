Wirtschaftskammer präsentiert Wahlergebnisse

Die Wirtschaftskammer präsentiert am Freitagabend das Endergebnis der diesjährigen österreichweiten Kammerwahlen. Bereits im Laufe des Nachmittags werden die Ergebnisse der neun Bundesländer bekanntgegeben. Die Wahl begann am Montag und dauerte bis Donnerstag. Der ÖVP-Wirtschaftsbund kämpft um seine Vormachtstellung in der Kammer.

Vor fünf Jahren kamen die schwarzen Kämmerer auf 66,6 Prozent der Stimmen, doppelt so viele wie alle anderen Fraktionen zusammen. Spannend wird vor allem das Match um Platz zwei. Die Grünen, die 2015 am stärksten zulegten, wollen dieses Mal zweistellig werden. Bei der letzten Wahl landeten sie bundesweit mit 9,1 Prozent auf Platz vier, hinter den Freiheitlichen, die auf 9,4 Prozent der Stimmen kamen und dem Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV) mit 10,8 Prozent. Die UNOS (NEOS) kamen beim erstmaligen Antritt 2015 auf 2,0 Prozent.