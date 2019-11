Witzig, absurd, frech, mitreißend

Die meisten Institutionen übersehen das Offenbach-Jahr (er wurde vor 200 Jahren in Köln geboren) großzügig oder spielen, was sie immer spielen, nämlich „Hoffmanns Erzählungen“. Das hat vielleicht mit der Tatsache zu tun, dass die Operetten dieses „Pariser“ Deutschen, diese quirligen, absurden Bühnen-Musik-Geschöpfe, absolut nicht einfach zu realisieren sind. Darum lässt man es meist lieber ganz. Oder man hat jemanden, der es so souverän kann wie Matthias Davids, in Linz bestens bekannt, leitet er doch seit Jahren die Musical-Sparte des Landestheaters und hat als wahrer Fachmann schon zahlreiche Inszenierungen hier abgeliefert.

Als Coproduktion mit der Staatsoper Hannover kam nun Davids’ wahre Meisterinszenierung von Offenbachs „König Karotte“ in einer reinen Wiener Besetzung an der Volksoper heraus und wiederholte den Triumph, von dem man schon gelesen hatte. Vieles kam zusammen: ein Werk, das einen Mix aus komischer Oper und Zauberoper darstellt und von dem „Tosca“-Librettisten Victorien Sardou geradezu mit Handlung und Frechheit überfrachtet wurde. Dazu gibt es, quasi als Kommentar, beste Offenbach-Musik. Dabei wurde der Karottenkönig des Jahres 1872, damals u.a. eine politische Satire auf Kaiser Napoleon III., in deutschen Landen nie wahrgenommen, was diese Rarität noch kostbarer macht.

Was soll man schildern — vom nichtsnutzigen Prinzen von Krokodyne, dem die Hexe Kalebasse einen konkurrierenden Karottenkönig vor die Nase setzt, worauf er fliehen muss, u.a. nach Pompej, wo er den alten Römern von den Vorzügen der neu erfundenen Eisenbahn erzählt. Er landet u.a. noch im Affenreich, bis es ihm gelingt, das Gemüse zu vertreiben und die richtige Frau zu finden — ein atemberaubender Nonsense-Spaß, mit absoluter Perfektion über die von Mathias Fischer-Dieskau opulent gestaltete Bühne gehetzt.

Schon lange hat eine Volksopern-Besetzung nicht so brilliert, mit dem schönen Tenor und fröhlichen Darsteller-Talent von Mirko Roschkowski, mit zwei prächtigen Damen in den Hauptrollen (Julia Koci und Johanna Arrouas), und witziger als mit Christian Graf kann man eine maliziöse Hexe gar nicht besetzen, um nur die wichtigsten Darsteller zu nennen.

Dirigent Guido Mancusi gab Offenbachs Musik ihren Schwung und ihre Spritzigkeit, und alles in allem hat die Volksoper damit ein Glanzstückchen zu bieten, das für Offenbach-Freunde eine Reise nach Wien wert sein müsste.