Die WK-Wahl in Oberösterreich ist reibungslos über die Bühne gegangen. Das Team von Doris Hummer (Wirtschaftsbund OÖ) erreichte mit 69,75 Prozent – ein Plus von 4,31 Prozent zur letzten Wahl – das beste Ergebnis und bleibt weiterhin stimmenstärkste Fraktion in der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Auf Platz zwei landete erstmals mit 9,22 Prozent die „Grüne Wirtschaft (GW)“ gefolgt von der „Freiheitliche Wirtschaft (FW) und Parteifreie“ mit 9,01 Prozent.