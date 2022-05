WKÖ-Chef Mahrer für temporäre Änderung der Strompreisbildung

WKÖ-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) spricht sich in der Diskussion über die hohen Strompreise für eine temporäre Änderung des Merit-Order-Prinzips bei der Strompreisbildung aus. „Wir brauchen europäische Regelungen, da die Strompreisbörse keine nationalstaatlichen Grenzen kennt“, erklärte Mahrer am Sonntag zur APA. „Das Ziel muss sein, die Entwicklung der Preise gemeinsam in den Griff zu bekommen. Vorschläge der letzten Tage haben eher zur Verunsicherung beigetragen.“

Derzeit wird der Preis für die Megawattstunde Strom an der Strombörse durch ein spezielles Auktionsverfahren, die sogenannte Merit-Order, ermittelt. Das bedeutet, dass das teuerste Kraftwerk, das zur Deckung der Stromnachfrage benötigt wird, den Preis bestimmt. Derzeit sind das Gaskraftwerke, was wegen des aktuell sehr hohen Gaspreises zu einer starken Verteuerung von Strom geführt hat.

Diese Form der Preisbildung „führt in der aktuellen Situation zu einer für viele unverständlichen Strompreisentwicklung, zumal Österreichs Stromerzeugung zu einem überwiegenden Anteil aus erneuerbaren Energieträgern stammt“, sagte Mahrer. Es sei daher legitim darüber nachzudenken, wie die von dieser Preisentwicklung betroffenen Kunden entlastet werden könnten.

„Wer Sanktionen beschließt, die zu wirtschaftlichen Verwerfungen führen, muss auch der Bevölkerung reinen Wein einschenken, was die Folgekosten betrifft, und gleichzeitig konsequenterweise europäische Regelungen im Energiebereich auf Zeit anpassen“, sagte Mahrer. „Populistischer Aktionismus schadet Arbeitsplätzen, Standort und Kapitalmarkt und dem Vertrauen in die Politik. Richtig wäre, auf europäischer Ebene für faire Regeln zu sorgen, die der derzeitigen Ausnahmesituation entsprechen und die zu Entlastungen führen.“