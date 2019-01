WKOÖ-Präsidentin: „Müssen an den richtigen Stellschrauben drehen“

Doris Hummer will geeignete Maßnahmen gegen Wirtschaftsabschwung

Nach einem Jahr der Hochkonjunktur mit einem einem BIP-Wachstum von 3 Prozent in Oberösterreich schlagen die internationalen Spannungen und der Fachkräftemangel immer mehr auf die Situation der heimischen Unternehmen durch. Für heuer wird ein Wirtschaftswachstum von 2 Prozent erwartet. Insgesamt sei die Stimmung in der Unternehmerschaft aber immer noch gut, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gegenüber dem VOLKSBLATT. Immerhin vier von fünf oö. Unternehmen rechnen mit einer steigenden oder konstanten Umsatzentwicklung in den kommenden zwölf Monaten.

Doch um das Level halten zu können, müssten nun die richtigen Schritte gesetzt werden um einem weiteren Abschwung entgegenzuwirken. „Es soll nicht nach drei Prozent 2018 heuer zwei Prozent und dann auf einmal ein Prozent Wirtschaftswachstum heißen“, betont Hummer. „Wir kennen hierfür die richtigen Stellschrauben und an denen muss nun gedreht werden“, sieht sie Gestaltungsmöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene.

So soll das Angebot der Dualen Akademie – ein spezielles Trainee-Angebot vor allem für AHS-Maturanten und Studienabbrecher –weiter ausgebaut werden. Ebenfalls gegen den Fachkräftemangel setzt Hummer auf die verbesserte neue Rot-Weiß-Rot-Card für ausländische Fachkräfte. In Richtung Internationalisierung geht auch die Erschließung neuer Märkte in Übersee und Afrika. Die heimischen Firmen sollen dort durch Innovationen punkten.

Damit die Unternehmen genug Spielraum haben, soll die Entbürokratisierung voran getrieben und die Senkung der KÖSt auf 19 Prozent realisiert werden, nennt Hummer weitere Punkte. cs