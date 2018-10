WM-Entscheidung wurde vertagt, Raikkönen beendete Durststrecke

Der Grand Prix der USA war gestern von großer Spannung geprägt. Zwischenzeitlich hatte sich das Feld deutlich auseinandergezogen, schien es so, als würde Lewis Hamilton (Mercedes) den fünften WM-Titel schon in Austin fixeren können. Zumal Widersacher Sebastian Vettel (Ferrar) durch eine Berührung mit Daniel Ricciardo (Red Bull) weit zurückgeworfen wurde. Doch weil Hamilton auf die falschen Reifen gesetzt hatte, musste er (als Führender) ein zweites Mal an die Box, um sich einen frischen Satz Pneus abzuholen. Auch dadurch schob sich das Feld in der Schlussphase enorm zusammen.

Hamilton startete von Platz drei die Jagd auf Kimi Räikkönen (Bild/Ferrari), der schon nach dem Start für etliche Runden geführt hatte, sowie Max Verstappen (Red Bull), der lediglich von Startplatz 18 ins Rennen gegangen war. Es entwickelte sich ein Königssprint um die Podestplätze. Hamilton konnte zwar zu Verstappen ausschließen, ihn auch in einen Zweikampf verwickeln, kam aber nicht vorbei, sondern in die schmutzige Auslaufzone. Damit war Platz zwei für Verstappen und vor allem der Sieg für Raikkönen perfekt. Der Finne durfte über seinen insgesamt 21. Triumph in der Königsklasse jubeln, den ersten nach 113 Rennen oder seit März 2013. Die längste Durststrecke eines mehrfachen GP-Siegers. Weil Vettel, der in der letzten Runde noch Vallteri Bottas (Mercedes) überholte, hinter Hamilton Vierter wurde, ist die WM-Entscheidung vertagt.