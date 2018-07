WM-Punkte für Maxi Kofler

Beim fünften Stopp der spanischen FIM CEV Repsol Serie im Motorland Aragon holte KTM-Pilot Maximilian Kofler seine ersten WM-Punkte. Der Schüler aus Attnang-Puchheim kämpfte sich im Lauf der Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft von Startplatz 21 aus nach vorne und rollte als Fünfzehnter über den Zielstrich. „Ich habe geschaut, dass ich das Ergebnis ins Ziel bringe. Vor allem jetzt im Hinblick auf Spielberg sind die Punkte megacool“, erzählte der KTM-Pilot. Am Red Bull Ring wird Max Kofler in zwei Wochen beim Großen Preis von Österreich in der Moto3-Klasse als Wildcard-Fahrer an den Start gehen, wie schon 2017.

Bruder Andreas (13), der im European Talent Cup fährt, kam auf die Plätze 35 und 31. Auch Andreas wird in Spielberg Gas geben, der 13-jährige Oberösterreicher fährt dort im ADAC KTM Junior Cup im Rahmenbewerb des WM-Laufes.