Wo der Hebel anzusetzen ist

Knapp 900 Asylwerber in Lehre gibt es in Österreich derzeit. Nicht jeder von ihnen kann damit rechnen, einen Aufenthaltstitel zu bekommen — was die umgehende Abschiebung bedeutet. Dass es nicht sonderlich logisch ist, jemanden aus der Ausbildung herauszureißen, liegt auf der Hand. Allerdings: Beide Seiten, Lehrlinge wie Lehrherren, mussten um die rechtliche Situation Bescheid wissen.

Bei negativem Bescheid die Lehre beenden zu können, ist ein Kompromiss, aber sicher kein Asylmissbrauch.

Freilich: Wenn von rund 30.000 beim AMS gemeldeten Asylberechtigten rund ein Drittel unter 25 Jahren alt ist, dann weiß man, dass in Sachen Lehre der Hebel auch anderswo anzusetzen ist.