Wo es in Steyr 40 Grad Minus hat

Prüfstandsgebäude für Motoren läuft nun bei BMW in Vollbetrieb – Investment in Höhe von hundert Millionen Euro

Von Oliver Koch

BMW setzt nach wie vor auf den Dieselmotor und untermauert dies mit einem riesigen Investment, das die Bayern in Steyr mit Anfang des Jahres abgeschlossen haben. Die Rede ist vom neuen Prüfstandsgebäude, dem laut Geschäftsführer Christoph Schröder „modernsten in Europa“. BMW investierte seit Baubeginn im Jahr 2014 mehr als hundert Millionen Euro in das 18.000 Quadratmeter große Gebäude mit in Summe 59 Prüfständen und 600 Kilometern verlegten Kabeln. Dort können nun die Diesel-, aber auch Benzin-Motoren, auf Herz und Nieren getestet werden. Simuliert werden unter anderem 40 Grad Minus auf 5000 Metern Seehöhe oder wie sich ein Motor in 50 Grad Schräglage verhält.

Die Renaissance des Dieselmotors ist möglich

Schröder hält zudem – allen Unkenrufen zum Trotz – die „Renaissance des Dieselmotors nicht für ausgeschlossen“. Das hänge mit der Sparsamkeit und der „unerreichten Energiedichte“ des Selbstzünders zusammen. Zudem komme die herbeigeschworene E-Mobilität zäher auf Touren, als erwartet. „Die Entwicklung der E-Mobilität gleicht eher einem Marathon als einem Sprint“, so Schröder bei einem Pressegespräch in Steyr. Nichtsdestoweniger habe auch die E-Mobilität in Steyr Einzug gehalten: Konstruktionen für E-Mobilitäts-Komponenten kommen bereits heute aus dem BMW-Werk. In Zukunft wird hier auch an der Erprobung der Kühlkreisläufe für Elektrofahrzeuge geforscht.

Motorenfertigung: Fünfte Linie startet 2020

Nach dem Ausbau des Entwicklungszentrums sind aber schon die nächsten Vorhaben in der Pipeline. In der Motorenmontage wird ab Mitte 2019 eine neue (fünfte) Linie für Vier- und Sechs-Zylinder-Benzinmotoren aufgebaut, die mit Februar 2020 in Betrieb gehen soll. Und in der mechanischen Fertigung beginnt nächstes Jahr der Aufbau einer Linie für die Fertigung von Gehäusen für Elektroantriebe. Durch diese zwei Projekte schafft BMW am Standort laut Schröder 240 weitere Arbeitsplätze. Derzeit beschäftigt BMW in Steyr gut 4500 Personen.