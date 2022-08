Wo ist der Skandal?

Kommentar zum "Skandal" rund um die finnische Regierungschefin

Eine junge Frau macht Party, tanzt ausgelassen, posiert lasziv, lässt einen Mann, der nicht ihrer ist, hautnah an sich heran. Na und? So geht es täglich tausendfach ab auf Partys rund um den Globus, wenn Feiernde unter sich und keine talibanischen Sittenwächter in der Nähe sind.

Dennoch muss sich Sanna Marin nun rechtfertigen wie eine Afghanin wegen Verstößen gegen die Scharia, weil Videos von der Party geleakt wurden und sie Ministerpräsidentin von Finnland ist. Die 36-jährige Sozialdemokratin muss sich freilich keine Sorgen um ihren Ruf machen: Die sittenpolizeilichen Anmaßungen im Web werden durch unzählige Solidaritätsbekundungen neutralisiert. Ja, eine junge Frau darf auch als Spitzenpolitikerin Mensch bleiben und feiern.

Nur der Ordnung halber sei daran erinnert: Partymachen ist eine allgemeine, nicht nur politisch Liebsamen zu gewährende Grundfreiheit. Gerade Linke gefallen sich als Moralapostel, wenn im anderen Lager gefeiert wird. Auch bei Sebastian Kurz gab es Versuche, private Partys politisch zu instrumentalisieren und — wie im aktuellen Fall — mit Drogengerüchten anzureichern.

Sorgen machen müssen wir uns alle aber, wenn an diesen Gerüchten was dran ist: Party-Gate als Putins Rache für Marins Schwenk zum Nato-Beitritt? Die russische Trollarmee im Web ist jedenfalls eine Realität. Immer und überall, auch in Österreich, einsetzbar!